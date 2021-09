Crece la polémica sobre qué gobierno se endeudó más y en qué moneda

La polémica por la deuda que contrajo el país en el pasado no da señales de terminarse. Luego de que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Martín Guzmán, criticaran el endeudamiento llevado a cabo por el exmandatario Mauricio Macri, llegó la respuesta Alfonso Prat Gay, quien fuera ministro de Hacienda y Finanzas durante la primera parte del gobierno de Cambiemos. El economista dijo que no sólo es falso que la administración anterior se haya endeudado más, sino que también lo es la acusación de que tomó más deuda en dólares.

En su cuenta de Twitter, Prat Gay escribió: “Como se les cayó el mito de ´Macri endeudó más que Cristina´, ahora intentan con ´Macri endeudó más en dólares´. Tengo malas noticias para los K: este mito también es falso: CFK: US$116.000 MM: US$64.000 (Aumento de deuda neta, millones). Esta nueva mentira es MUY peligrosa”.

La explicación del economista, quien también estuvo al frente del Banco Central (BCRA) desde diciembre de 2002 hasta septiembre de 2004, no terminó ahí: “Entre los 100.000 que denuncia falsamente Guzmán, hay 1.4 que emitió Guzmán en diciembre de 2019 (sí, el mismo Guzmán), más deuda vencida por 7 con CIADI, Bolivia, Paraguay, Gas Plus, Petróleo Plus, CAMMESA y Vialidad que dejó CFK sin registrar, y 18 con holdouts. Todas canceladas por MM”.

Según destacó Prat Gay, “de los 100 que denuncian como loros quedan 74; 10 de los cuales terminaron engrosando las reservas del BCRA. Conclusión: donde ud ve ´Macri nos endeudó por 100.000 millones de dólares´, debe leerse 64. Veamos ahora qué pasó con los pasivos netos en dólares durante CFK.”. Y continuó: “CFK dejó US$179.000 millones de deuda en moneda extranjera registrada (154+18) y no registrada (7), al 30/09/15. Había arrancado con US$103.000 millones. 179-103=76. Bien, ahora restemos la variación de reservas del BCRA que cayeron 40 (se “fugaron”?) durante CFK. 76+40=116″.

Los cuestionamientos de Guzmán

La opinión de Prat Gay llegó luego de que, al presentar en el Senado un informe sobre la situación de la deuda ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, Guzmán dijera que, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, el endeudamiento en moneda extranjera creció en 100.000 millones de dólares y que, durante este período, “no solamente creció el stock de deuda en moneda extranjera, sino que, en cuanto a la composición por moneda, aumentó significativamente la deuda en moneda extranjera y bajó la participación en moneda local”.

Martín Guzmán MECON

Además, en ese mismo acto, el ministro de Economía cuestionó: “Un expresidente y una exgobernadora que han marcado que el endeudamiento es un problema de nuestra administración, y que nos estamos endeudando más que la administración precedente”.

“Sus números son incorrectos”, definió. Y remarcó: “Nuestro gobierno no se está endeudando en dólares”.

En tanto, con respecto al préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), Guzmán había dicho que de los US$44.154 millones que se desembolsaron “todos se fueron”.

“La estimación que hacemos es que unos US$21.000 millones fueron utilizados para pagar deuda insostenible y unos US$24.000 millones financiaron la formación de activos externos”, añadió.

