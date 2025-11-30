A la espera de razones para un retorno a los mercados

El sorpresivo resultado electoral perdió influencia sobre el desempeño de los activos. El riesgo país, que rozaba los 1.100 puntos básicos antes del triunfo de la LLA, se desplomó y estabilizó alrededor de los 650 puntos básicos. El mercado ya hizo la convergencia a la evolución de mercado emergentes (ajustado por el beta de Argentina). La ventana al mercado internacional permanece cerrada. ¿Cuáles pueden ser las tres razones para abrirla? La presentación de la agenda de reformas en el Congreso, novedades respecto al repo con bancos de cara al pago de deuda de enero y un potencial aumento en la magnitud de compra de reservas del Tesoro.

Rebotó el tipo de cambio, ¿hay que preocuparse?

Después de un manto de calma, que se extendió desde el resultado electoral, el dólar oficial y los dólares financieros cerraron la semana al alza. Más flexibilidad en el esquema de encajes financieros, un dólar a nivel global un poco más fuerte y cuestiones técnicas de pago de títulos dollar-linked fueron las razones detrás de la suba. De todas maneras, no cambia nuestra expectativa constructiva de corto plazo. Aumento en la demanda estacional del peso, la campaña récord en cantidades de trigo y más colocaciones internacionales sugieren un diciembre tranquilo.

Un resultado interesante en la licitación del Tesoro

El equipo de finanzas aprobó otra prueba. La dimensión de los vencimientos de deuda en pesos ($14,5 billones), en relación con los depósitos del Tesoro en la cuenta del BCRA (cerca de $5 billones), limitaba los grados de libertad. ¿Cómo terminó esta historia? Obtuvieron un rollover de 96,3% y extendieron el plazo medio de colocación del mes (el mayor desde enero), lo cual suaviza el perfil de vencimientos hacia adelante. ¿La contrapartida? El Tesoro debió ofrecer rendimientos ligeramente por arriba del mercado secundario.

Persiste el desarme de cobertura cambiaria

Más allá del refinanciamiento a nivel agregado, nos interesaba conocer el apetito por cobertura cambiaria. De los casi US$2700 millones que vencían en instrumentos atados al tipo de cambio, solo se renovó el 11,7%. Tomando en cuenta esta dinámica, la cobertura total que tomó el sector privado (por parte del sector público consolidado) ya descendió desde US$15.287 millones (pre-elecciones) a casi US$8000 millones. Creemos que todavía tiene recorrido hasta los niveles del verano (US$2750/3000 millones). Sin dudas, otra forma de percibir la expectativa constructiva del mercado respecto al tipo de cambio.