A pesar de las tarifas, las víctimas comerciales de Trump ignoran sus ataques

La “Ronda Trump” de negociaciones comerciales, como la llama Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, pretendía reafirmar la primacía estadounidense. Peter Navarro, asesor de Donald Trump durante muchos años, incluso sugirió que el presidente merecía un premio Nobel de Economía por demostrar cómo el mayor mercado del mundo puede doblegar el comercio global a su voluntad. La Casa Blanca apuesta a que el desmantelamiento del antiguo orden, antes controlado por la Organización Mundial del Comercio, marcará el comienzo de uno nuevo con Estados Unidos como eje central.

Sin embargo, al actuar como si Estados Unidos siguiera siendo el eje del comercio mundial, Trump podría estar acelerando su desplazamiento hacia otras esferas. El mayor mercado del mundo es menos crucial para el comercio global hoy que antes. A principios de siglo, Estados Unidos representaba una quinta parte de las importaciones mundiales; hoy representa solo una octava parte. Incluso mientras los países alcanzan acuerdos arancelarios con Trump para asegurar el acceso al mercado, están elaborando alternativas. Como lo expresó un funcionario surcoreano: “El primer paso es hacer concesiones a Estados Unidos. El segundo es mirar hacia otro lado”.

En todo el mundo, los gobiernos se están protegiendo de diversas maneras contra el fin del viejo orden económico. Algunos están apoyando a las empresas locales con subsidios y proteccionismo. Otros buscan nuevos mercados. Y los más audaces están forjando alianzas para contrarrestar la influencia de Estados Unidos. Para muchos, la elección no es entre la deferencia a Washington o un estado de naturaleza hobbesiano, sino entre soluciones a corto plazo y alternativas a largo plazo.

Dada la predilección de Trump por los gravámenes y la tendencia de los impuestos a sobrevivir a su creador, las ayudas a las víctimas de la guerra comercial corren el riesgo de malgastar dinero y distorsionar los mercados. Brasil ha presentado un paquete de crédito de US$6000 millones, que incluye exenciones fiscales y garantías de compras estatales. Con las finanzas públicas ya bajo presión, el plan asustó a los inversores. Canadá ha adoptado un enfoque similar, prometiendo casi US$1000 millones para apoyar su industria maderera. El Ministerio de Comercio de Sudáfrica ha propuesto políticas para que los exportadores coordinen los costos de envío y construyan infraestructura conjuntamente, incluso si eso implica eludir las normas antimonopolio.

Otros están recurriendo a herramientas más contundentes. Canadá y Japón están imponiendo nuevos gravámenes a las importaciones de metales. Mientras tanto, India redobla su apuesta por la campaña “Hecho en India”. El 15 de agosto, Narendra Modi, primer ministro del país, ensalzó la autosuficiencia en todos los ámbitos, desde la energía hasta los aviones de combate. “Si seguimos defendiendo lo local, alcanzaremos la prosperidad”, declaró. Aunque hasta el momento no ha habido muchas represalias contra Trump, el riesgo es que el proteccionismo imitador se multiplique, elevando los costos para todos.

Más prometedora es la búsqueda de nuevos mercados. Desde Asia hasta África, los gobiernos están impulsando la exportación de empresas con fondos e incentivos para la exportación. Singapur y Corea del Sur, por ejemplo, están financiando a pequeñas empresas para que exploren oportunidades en el sur de Asia, Oriente Medio y México. Algunas ya están reorientando el comercio. Los agricultores sudafricanos están enviando más productos a China y presionando a la UE para que flexibilice sus normas sanitarias sobre cítricos. Los fabricantes de ropa de Lesoto, antes vinculados a empresas estadounidenses como Gap y Levi’s, están recurriendo a compradores regionales y probando la demanda en Asia. Los exportadores de café de Brasil, afectados por un arancel estadounidense del 50%, están incrementando sus envíos al norte de África y Oriente Medio, donde el volumen de ventas aumentó tres quintos el año pasado. Sin embargo, incluso con esta diversificación, reemplazar a Estados Unidos, que sigue siendo el destino del 16% del café brasileño, llevará tiempo.

Las nuevas alianzas son las más trascendentales. Canadá y México, vecinos y socios de Estados Unidos, se están acercando a medida que Estados Unidos pierde confianza. Ambos esperan generar influencia contra Trump.

Muchos de los países Brics —Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica— han sido blanco de la ira de Trump, más recientemente con sus impuestos del 50% a Brasil e India. En respuesta, el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, ha estado hablando por teléfono para conseguir aliados. El 7 de agosto, él y Modi discutieron acerca de vínculos más estrechos, incluyendo enlaces de pagos digitales que podrían socavar el dominio de los bancos estadounidenses. Cuatro días después, Lula habló con Xi Jinping, líder de China, sobre la profundización del comercio, tras lo cual Xi declaró que las relaciones con Brasil están “en su mejor momento de la historia”. En materia comercial, el bloque apenas tiene deudas con Estados Unidos. El Tío Sam compra solo una sexta parte de los productos indios y una séptima parte de las exportaciones brasileñas. Como grupo, los miembros del Brics ahora comercian más bienes entre sí que con Estados Unidos, y la brecha se está ampliando.