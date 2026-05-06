Fue la “nena de los 90″: enamoró a una generación, pero decidió alejarse de la televisión y hoy brilla en Europa

Hay algo en la mirada de Valeria Britos que conecta al instante con quienes fueron adolescentes en los 90: sus ojos despiertan una nostalgia que se siente a flor de piel. Con una actitud pícara y, a la vez, dulce, La Nena, apodo que se ganó por la novela televisiva homónima, nutrió las tardes de muchos a través de producciones varias como Verano del ‘98 o El Club de Disney. Después del apogeo de su carrera a muy corta edad, Valeria desapareció de la pantalla chica y dio un volantazo: ”La televisión no siempre era compatible con la vida que quería sostener", explica a LA NACION antes de contar que fue madre en 2001.

Hoy, a los 50 años, responde los mensajes de fanáticos en redes sociales y decide apostar otra vez a las infancias con shows para niños en teatros de todo el mundo, producción que trabaja con su marido, otro rostro del espectáculo.

Valeria Britos: la "nena de los 90" que se alejó de la televisión para ser madre

“La inocencia de una nena”: los comienzos de su joven carrera en el espectáculo

Para entrar en el ámbito del espectáculo se necesita tener un espíritu especial. No hay magia, sino trabajo arduo. Valeria Britos desde muy chica parecía tenerlo claro: a los 14 años fue con su hermana a Canal 9 para ver en vivo La ola está de fiesta, la famosa producción a cargo de Flavia Palmiero. El día anterior había llegado a la final en un casting para un programa infantil en Canal 13, pero no sabía que, frente a ella, estaba su futuro. “Estaba en la tribuna y me surgieron muchas ganas de bailar ahí, así que, en un descanso de la grabación, bajé de la grada y me acerqué al Raúl Martorel, el coreógrafo, y le dije que quería ser bailarina. Fue un impulso”, explica a este medio. “Tenía la inocencia de una nena que no se planteaba si había que esperar un casting o pedir una entrevista”, analiza Valeria.

El elenco de Por siempre Mujercitas, donde Valeria Britos brilló como Mariana

Valeria desde muy niña tenía algo en claro: el ambiente cultural tenía que ver con ella. “Desde muy chica decía que quería actuar, cantar, bailar y también producir”, cuenta. Con ese espíritu que mueve al mundillo del espectáculo, Valeria interpretó personajes memorables, como Anita en Aprender a volar (1994) y Mariana en Por siempre Mujercitas (1995).

La Nena - Presentación

Pero su papel en La Nena (1996) es el más recordado. Allí encarnaba a Magui, hija de Jerónimo, interpretado por Rodolfo Ranni (“¡No, la nena no!“, decía en la presentación del programa). Fue un éxito tanto en la pantalla como en el recuerdo. “Me sigue sorprendiendo haber formado parte de la infancia de tantas personas y que hoy podamos reencontrarnos a través de las redes”, cuenta Britos, y relata que todavía la reconocen por el personaje, tanto en persona como a través del mundo digital. “Fue una serie que se emitió en muchos países y todavía hoy recibo mensajes en Instagram de personas que me recuerdan por ese personaje y me cuentan que fui parte de su infancia”, explica.

También tuvo otros éxitos televisivos como El Club de Disney, donde era tanto productora como presentadora, y además, formó parte de Rincón de luz, Verano del 98 y De la nuca, entre otros shows.

El Club Disney - Día del Niño

La adolescencia de Valeria no fue la normal. Trabajaba y su carrera avanzaba de forma vertiginosa: Valeria tenía talento y carisma. Mientras sus compañeras de secundario iban a clase, ella tenía que ver dibujos animados por su trabajo, armar programas y viajar a Disney. “Les traía peluches a todas mis amigas del colegio”, rememora.

De a dos y de a tres: el equilibrio entre la maternidad, la vida y la sonrisa frente al público

Emprendedora de alma —aunque describe a la pequeña Valeria como “tímida”—, la actriz tuvo que rearmar su vida varias veces. El primer volantazo de la carrera de Valeria fue cuando tuvo a Camille, su hija con Christian Sancho, en 2001. “Con la maternidad, empecé a necesitar otra forma de trabajar”, asegura Britos.

En ese proceso, decidió estudiar Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó y adquirió herramientas para continuar con la energía proactiva que la caracterizó desde muy chica.

Valeria Britos se graduó de Ciencias de la Comunicación en la UBA

Con proyectos fuera de la televisión y el cuidado de su hija a pleno, Valeria volvió a mirar hacia adentro, definió retomar su identidad y dedicó su atención al mundo infantil, convirtiendo la nostalgia en alegría.

En 2005 conoció a Lionel Campoy, famoso por su personaje “Boby Goma” en VideoMatch, y en 2013 se convirtieron en socios con la productora Vale hacer Lío, un juego con los nombres de ambos. A través de ese espacio no solo producen sus propios espectáculos, sino también apoyan otros.

Valeria Britos se casó con Lionel Campoy en 2018

Juntos, comenzaron un show infantil que mezcla lo lúdico y participativo con el humor y el entretenimiento. Realizan propuestas escénicas donde la música, el juego y la interacción son el eje. “No es un único espectáculo, sino un conjunto de propuestas que trabajamos a lo largo del año, adaptadas a distintos contextos y públicos, tanto en la Argentina como en España, incluyendo también formatos con contenido educativo”, explica a este medio.

Con el tiempo, el trabajo con Campoy fue tomando un nuevo color y comenzó un vínculo sentimental que más tarde se formalizó: “Nos casamos en 2018″.

Valeria Britos y su marido Lionel Campoy

Corría el comienzo del año 2020 cuando Lionel, Camille y Valeria emprendieron un viaje de vacaciones a Europa y quedaron varados en Italia por la cuarentena a causa del coronavirus. Lo que estaba pautado para algunos días, terminaron siendo seis meses. “A partir de ahí fuimos tomando decisiones sobre la marcha. En ese proceso empezamos a realizar giras en España con nuestros espectáculos, viajando por distintas ciudades, y de a poco fuimos organizando nuestra vida entre España y la Argentina”, recuerda Britos, quien hoy está asentada en el viejo continente.

Los shows de niños que hace hoy en día Valeria Britos

Su rol como madre: el espíritu de la televisión sigue en el corazón de La Nena

Britos es consciente de que su hija vivió muy cerca de su trabajo, acompañándola detrás de bambalinas desde muy pequeña y, con el tiempo, también desde un lugar más crítico y observador, “lo cual siempre fue muy divertido para ambas”, destaca. Camille, su hija, desde muy chica tuvo curiosidad tanto por la ciencia como por la música. Sus dos grandes intereses siempre convivieron: “Un año pidió una guitarra y al otro, un microscopio”, cuenta Valeria, “La Nena”, que ya es madre desde hace 25 años.

Valeria Britos junto a Camille, fruto de su relación con Christian Sancho instagram @valeriabritosok

Britos sabe que, junto a su hija, vivieron una vida distinta a la normal, que su adolescencia actuando en la televisión no es ajena al mundo en el que vive Camille: “Atravesamos distintas etapas personales en las que nos vimos salir adelante mutuamente. En ese proceso aprendimos a aceptar lo que no podemos cambiar y a ver qué hacemos con eso”, reflexiona Valeria, que hoy separa su vida en España, la Argentina y Malta, donde reside su hija.

La vida, la familia y los desafíos de su trayectoria le dejaron en claro algo: “Lo que tengo muy presente es el valor de los vínculos sanos: cuidar a las personas que amamos, dedicarles tiempo y aprender a disfrutar cada etapa... Mi tesoro son las personas que me acompañan en la vida”. A su vez, Britos destaca que, en su casa, prima aquella magia que la bajó de las gradas hacia Martorel, a los 14 años, y hoy comparte en familia: “Entendemos la importancia de la acción, de hacer y no quedarse esperando”.

Valeria Britos hace shows infantiles con su marido, Lionel Campoy

Mirando hacia atrás, aunque no se arrepiente de nada, cree que hay etapas que se “entienden mejor con el tiempo”. Entonces, confiesa su máxima: “Vivo interesada por el presente, no vuelvo al pasado”.