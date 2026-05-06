Llega el Shopping Fest 2026: todo lo que se sabe del fin de semana con descuentos en centros comerciales de todo el país

La Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) informó que se llevará a cabo el Shopping Fest 2026, y los interesados en realizar sus compras este mes pueden conocer en detalle todo lo que se sabe del fin de semana con descuentos en centros comerciales de todo el país.

Los principales centros comerciales forman parte del Shopping Fest 2026 Fabián Marelli

Según indica el sitio oficial del evento, el viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de mayo habrá ofertas, descuentos y promociones en, al menos, 60 centros comerciales de todo el territorio nacional.

“Durante tres días, los centros comerciales de todo el país se llenan de actividades, sorpresas y descuentos increíbles para que venir al shopping sea tu mejor plan del fin de semana", anticipa el aviso sobre esta iniciativa comercial.

Cómo son los descuentos del Shopping Fest 2026

Algunos de los centros comerciales ofrecerán descuentos de hasta 50% y 2x1, además de beneficios exclusivos con ciertos bancos. Otros hasta 30% Off, cuotas sin interés con bancos seleccionados, promociones 3x2, regalos y sorteos.

Además, varios shoppings ofrecerán una agenda con actividades para toda la familia: acrobacias, talleres de teatro y ritmos urbanos para los chicos. También habrá sunset test drives, una banda tributo a Airbag y DJ sets en vivo.

La propuesta incluye a más de 60 shoppings, galerías y centros comerciales en distintas ciudades de la Argentina.

Quienes deseen acceder a estos descuentos pueden consultar los detalles en el sitio oficial y allí ver, por región, todos los centros comerciales adheridos a este evento y la propuesta de cada uno, que deriva a sus respectivas cuentas de redes sociales.

La idea está apuntada a reactivar el consumo en estos lugares que concentran a diferentes marcas, con locales que se preparan para liquidar stock de temporadas pasadas, lanzar colecciones y realizar activaciones directas con los clientes que se presenten en estos tres días.

El 8, 9 y 10 de mayo se lleva a cabo el Shopping Fest 2026 Fabián Marelli

Los motivos del Shopping Fest 2026

Tal como informó oportunamente LA NACION, en los primeros meses del año los datos registrados mostraron una tendencia negativa.

El consumo masivo registró en marzo una caída interanual del 5,1% y encadenó así su tercer mes consecutivo en baja, según un relevamiento de la consultora Scentia. La contracción fue generalizada, con dos excepciones: el canal de comercio electrónico, que creció 34,3% respecto del año pasado, y las farmacias, con una mejora del 0,9%.

En la comparación entre marzo de 2026 y el mismo mes de 2025, las ventas en unidades en mayoristas retrocedieron 8,8%; en supermercados, 7%; en autoservicios independientes, 5,1%; y en almacenes y kioscos, 4,5%.