Abappra reformó su estatuto por primera vez en casi 20 años

La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra) aprobó por unanimidad una reforma integral de su estatuto, en una decisión que marca la primera actualización general de su normativa interna desde noviembre de 2006 y que apunta a modernizar la estructura de la entidad, ampliar la representación de sus miembros y fortalecer su carácter federal.

La medida fue aprobada durante el LIII Congreso Extraordinario de la institución, que reúne a bancos públicos provinciales, entidades financieras estatales y bancos privados de distintas regiones del país. Desde la asociación destacaron que la reforma fue el resultado de un proceso de construcción de consensos impulsado por la conducción encabezada por su presidente, Juan Cuattromo.

Según explicaron, la actualización de la normativa responde a una visión estratégica orientada a adecuar la organización a las transformaciones que atravesó el sistema financiero en las últimas décadas. En ese sentido, señalaron que el objetivo fue “armonizar las diversas miradas, trayectorias e intereses de las instituciones miembros para construir una propuesta común que preserve los valores históricos de la Asociación e incorpore, al mismo tiempo, las transformaciones de la industria financiera actual”.

La entidad agregó que la reforma también abre la posibilidad de “sumar nuevos asociados, renovar los objetivos y promover un sentido federal”, en línea con la evolución que experimentó el sector financiero desde la última modificación estatutaria.

Fundada en 1959, Abappra nació con la misión de promover la banca provincial dentro de un paradigma de banca de desarrollo. Desde la asociación sostuvieron que la nueva normativa busca mantener ese espíritu fundacional, pero incorporando herramientas que permitan responder a los desafíos actuales de la actividad financiera.

“Desde la Asociación se coordinó un intenso proceso de diálogo, escucha y construcción de acuerdos que permitió reflejar la diversidad territorial e institucional de la banca asociada”, señalaron.

Para la entidad, uno de los principales resultados de ese trabajo fue la posibilidad de alcanzar una aprobación unánime pese a la heterogeneidad de los actores que integran la cámara. “El resultado alcanzado demuestra la madurez de la entidad para anteponer una visión sectorial compartida por encima de cualquier diferencia circunstancial”, destacaron.

Abappra consideró además que el nuevo estatuto ratifica “el compromiso colectivo con el desarrollo regional, la inclusión financiera y el fortalecimiento de las economías locales en cada rincón del país”, tres de los ejes que históricamente formaron parte de la agenda de la institución.

La asociación sostuvo que la aprobación del nuevo marco normativo permitirá consolidar una estructura más moderna y representativa. “La aprobación unánime de este nuevo marco normativo consolida el liderazgo institucional de la Asociación y sienta las bases de una Abappra más ágil, participativa y representativa”, afirmaron.

Además, remarcaron que la reforma busca preparar a la entidad para enfrentar los cambios que atraviesa la industria financiera. Según señalaron, el nuevo estatuto deja a la asociación “preparada para responder con eficacia a los desafíos estratégicos del sistema financiero del presente y del futuro”.