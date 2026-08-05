Arcor acelera su apuesta exportadora con un parque solar en Catamarca

RECREO, Catamarca.– En medio de un escenario de consumo que no termina de recuperarse, Arcor decidió profundizar sus inversiones en las categorías con mayor dinamismo y reforzar su estrategia de eficiencia. En el marco de la celebración de sus 75 años, la compañía inauguró un parque solar de US$3,8 millones en su complejo industrial de Recreo, Catamarca, una planta que concentra buena parte de la producción de gomitas con la marca Mogul y otros productos con fuerte perfil exportador.

“Estamos viendo un consumo dual, con áreas y sectores a los que les cuesta más, y otros con una demanda más pujante”, señaló Andrés Graziosi, CEO de Arcor desde hace poco más de un año, tras asumir el cargo luego de una trayectoria en la farmacéutica Novartis.

El ejecutivo explicó que la decisión de instalar el primer parque solar de la empresa en Recreo responde al buen momento que atraviesa esa operación. “Elegimos poner el parque en esta planta porque es una categoría que está empujando muy bien y hoy exporta el 20% de su producción”, afirmó.

El proyecto demandó una inversión de US$3,8 millones y cuenta con una potencia instalada de 6,6 MW. Permitirá abastecer con energía renovable hasta el 90% del consumo de la planta y reducir unas 4000 toneladas anuales de emisiones de dióxido de carbono equivalente.

Andrés Graziosi: "Se viene una Argentina muy distinta que nos obliga a mirar hacia adentro y reducir ineficiencias"

Más allá de la inversión puntual, Graziosi aseguró que la empresa atraviesa una etapa de transformación apoyada en tres pilares estratégicos. “Estamos trabajando con tres ejes. El primero es la internacionalización de los negocios, con más de 100 países como destino. El segundo es la eficiencia. Se viene una Argentina muy distinta que nos obliga a mirar hacia adentro y reducir ineficiencias. Y el tercer eje es desarrollar nuevas capacidades, partiendo del hecho de que la normalización del país nos obliga a repensar todo lo que hacemos”, sostuvo.

Presencia global

La planta de Recreo es una de las principales operaciones industriales de Arcor. El complejo reúne tres fábricas, 14 líneas de producción y más de 700 empleados. Desde allí se elaboran caramelos de goma, gelatinas, jugos en polvo, premezclas y panificados navideños destinados tanto al mercado interno como a exportaciones hacia América Latina, Asia, Europa del Este y Medio Oriente.

Planta de mogul Recreo catamarca

La inauguración del parque solar estuvo acompañada por otros anuncios, entre ellos la ampliación de una escuela técnica local y la creación de una reserva natural urbana, iniciativas que forman parte de la estrategia de sustentabilidad de la empresa.

En la actualidad, Arcor cuenta con 49 plantas industriales en todo el mundo de las cuales 37 están en Argentina. A nivel global genera 20.000 puestos de trabajo: cerca del 75% están en el país.