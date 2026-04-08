Abren las inscripciones para el Voucher Educativo 2026: cómo anotarse y hasta cuándo hay tiempo

Este miércoles 8 de abril se abrió la inscripción para el Voucher Educativo, una iniciativa de la Secretaría de Educación, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, que tiene como objetivo brindar apoyo temporal a las familias de menores recursos cuyos hijos asisten a colegios privados subvencionados. De esa forma, se busca aliviar a aquellas personas que tienen dificultades para pagar la cuota del colegio de sus hijos.

La convocatoria se oficializó tras la publicación de la resolución 205/2026 en el Boletín Oficial. A partir de esta normativa, se llamó a la inscripción del programa de asistencia correspondiente al año 2026 hasta el 30 de abril de 2026. Por lo tanto, queda tiempo para anotarse en lo que queda del cuarto mes del año.

La inscripción del voucher educativo está habilitado hasta el 30 de abril Ricardo Pristupluk

Cómo anotarse al Voucher Educativo 2026

Para acceder a este beneficio, es necesario anotarse de forma online durante el transcurso del plazo estipulado a tal fin, que es hasta el 30 de abril. Lo deben hacer los padres o tutores de los estudiantes con el CUIL.

Se hace a través del sitio oficial del voucher educativo, donde se debe llenar un formulario de inscripción. Para ello, primero hace falta iniciar sesión con el usuario de Mi Argentina. En caso de no contar con uno, se deberá crear en forma previa a la inscripción.

La inscripción al voucher educativo de hace de forma online Shutterstock - Shutterstock

Vale aclarar que la información proporcionada en la solicitud tiene carácter de declaración jurada. Por lo tanto, la falsedad de los datos que se den en la misma tendrá como consecuencia la imposibilidad de otorgamiento de la asistencia, así como también la aplicación de sanciones administrativas.

Requisitos para recibir el voucher educativo

Las personas que pueden acceder a la asistencia escolar son los padres o tutores de los menores que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos un 75% de aporte estatal. Estas son las condiciones que deben cumplir:

Los requisitos para recibir el voucher educativo 2026

Ser argentinos nativos o naturalizados o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con Documento Nacional de Identidad (DNI).

La suma del ingreso familiar no debe ser superior a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) al momento de la validación.

Al momento de realizar la inscripción, deberán completar la encuesta solicitada en la plataforma de voucher educativo.

Los estudiantes alcanzados por el programa deben tener al momento del cierre de la convocatoria hasta 18 años de edad inclusive y cumplir con la condición de alumno regular en la institución educativa a la que acuda.

Quienes apliquen para recibir el voucher educativo deben verificar, completar y mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar registrados en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).