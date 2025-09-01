Acindar suspendió a 80 trabajadores en su acería de Villa Constitución

Por la baja demanda en el mercado y dentro del marco de un convenio firmado con el sindicato del sector, ArcelorMittal Acindar suspendió por seis días –hasta el 7 de este mes– a 80 operarios en su acería, ubicada en Villa Constitución, provincia de Santa Fe.

La propia empresa informó la medida mediante un comunicado en el que indicó: “La compañía adecua sus operaciones de acuerdo a la demanda del mercado, y activa vacaciones, francos compensatorios o el acuerdo marco de suspensiones firmado junto al sindicato, si es necesario. Actualmente, solo el Tren Laminador número 1 estará pausando sus actividades por 6 días, hasta el 7 de septiembre”.

Fuentes de la compañía explicaron que los empleados firmaron un acuerdo marco para todo el año y que, por lo tanto, estas suspensiones anunciadas ahora tienen que ver con ese convenio. “Es un esquema acordado con el gremio”, remarcaron.

Enfatizaron que el convenio contempla la posibilidad de suspensiones, en este caso, sólo de 80 trabajadores. “Acindar ajusta su producción a necesidades operativas”, señalaron las fuentes.

En este sentido, ArcelorMittal Acindar informó que sus plantas en Argentina se encuentran operando al 95% de sus capacidades en línea con la programación de su producción.

La justificación de estas suspensiones se centra en la caída de demanda. En tal sentido, la empresa hizo referencia a un informe de la Cámara Argentina del Acero, que consignó: "Con un total de 320.100 toneladas, la producción de acero crudo tuvo una caída del 8,6% con respecto al mes de mayo último y una suba del 16,5% comparado con el mismo mes del 2024. Por su parte, la producción de laminados fue de 262.500 toneladas, lo que representó una caída del 20,9% respecto al mes anterior y una suba del 12,2% interanual".