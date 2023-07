Sergio Massa anunció nuevos créditos para jubilados y pensionados

escuchar

Los jubilados y pensionados podrán tomar créditos a tasas subsidiadas por un monto de hasta $400.000. Así, el Gobierno decidió darle una actualización al monto máximo de esos préstamos, que hasta ahora era de $240.000. El anuncio fue realizado esta tarde por la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, en un acto con tinte partidario hecho en la sede de la Anses, del que participó el ministro de Economía y precandidato a Presidente, Sergio Massa.

Los créditos seguirán teniendo plazos de 24, 36 o 48 meses para su devolución y una tasa nominal anual de 29%. Además, hay un costo por seguro y gastos del 4,19%

En el caso de las prestaciones previsionales no contributivas y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, el tope pasará de $85.000 a $150.000.

Según se aclaró, quienes accedan a este dinero, que proviene del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional, no podrán luego hacer operaciones de compra de moneda extranjera. La previsión se tomó pese a que, según dijo Massa en el acto del anuncio, “el jubilado no hace contado con liquidación, no compra dólar futuro ni se timbean acciones”.

En mayo de este año, de acuerdo con datos aportados por la Anses, se otorgaron 185.223 créditos por un total de $16.281 millones; de ese total, el 70% corresponde a jubiladas y jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y el 30%, a pensiones no contributivas.

Para gestionar los créditos deberá solicitarse un turno y concurrir a una unidad de atención de la Anses, que estarán abiertas de lunes a sábados. Los requisitos para acceder son residir en el país y tener menos de 92 años al momento de preverse la finalización del pago. Las cuotas se van saldando mediante el descuento de los haberes mensuales y no pueden exceder el 30% del ingreso.

“Tomamos la decisión de generar un nuevo crédito para las jubiladas y jubilados de la Argentina porque sabemos que lo solicitan para, por ejemplo, comprar un electrodoméstico, arreglar la casa o conocer algún lugar de nuestro país -señaló Raverta durante el anuncio-. Todo eso genera trabajo y ese trabajo vuelve en forma de recaudación a este organismo”.

La funcionaria recordó, por otra parte, que en agosto los jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo cobrarán un refuerzo de $20.000, en reemplazo del de $17.000 que se cobra durante el actual mes de julio. El pago de bonos responde a la insuficiencia que, frente a la elevada inflación, muestra la fórmula de movilidad previsional para que los haberes puedan mantener su poder adquisitivo.

