Acuerdo con el FMI: Arriazu analizó “la corrida” del dólar y dio su opinión sobre el préstamo de US$20.000 millones

A la misma hora que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmaba que el Fondo Monetario Internacional (FMI) prestará US$20.000 millones a la Argentina, el economista Ricardo Arriazu hacía una exposición ante clientes del banco Galicia. El analista con mejor llegada al Gobierno dijo que esta noticia debería contribuir a mejor la confianza del mercado, lo cual permitiría que el Banco Central (BCRA) deje de vender reservas y ayudaría a que baje el riesgo país.

Por lo pronto, hoy la entidad volvió a vender reservas, por US$84 millones, y acumula ventas por US$1445 millones en las últimas nueve ruedas cambiarias. El riesgo país, en tanto, cayó tres unidades a 759 puntos básicos.

El Ministerio de Economía indicó hoy que habrá un nuevo Programa de Facilidades Extendidas por US$20.000 millones que tendrá un plazo de gracia de cuatro años y medio. Con este desembolso, que no llegaría al BCRA en un solo desembolso inicial, se deberá pagar la deuda vieja de US$40.000 millones con el FMI del programa anterior.

Caputo no dio detalles de qué pasará con la política cambiaria y monetaria luego de que se firme este nuevo acuerdo, pero Arriazu opinó acerca de la posibilidad de que se aplique el esquema de bandas cambiarias, que establece un límite a la volatilidad del tipo de cambio oficial. “Eso podría generar inestabilidad en las tasas de interés”, señaló y aclaró que a él, como asesor, no le gustan, más allá de la decisión final que podría tomar el Gobierno.

“Lo que pasó con la corrida es que la gente había venido a hacer carry trade. Eso es una apuesta sobre el dólar, en realidad, porque se traen las divisas, se venden y se ponen a rendir bajo la tasa de interés, con la expectativa de que la tasa de devaluación sea menor. Pero cuando se generó la desconfianza de que la tasa de devaluación podría ser mayor a la tasa de interés, los inversores pensaron que iban a perder y salieron corriendo. Todavía no hay corrida a nivel de público general, así que fue un buen anuncio y debería contribuir a calmar el mercado”, dijo Arriazu.

Con relación a las declaraciones de Caputo de que las reservas brutas van a subir de los actuales US$26.262 a US$50.000 millones, señaló: “Eso implica que el flujo neto entre el Fondo, Banco Mundial y compañía van a ser US$22.000 millones, porque un atraso de pagos no me cambia las reservas brutas. Esto es más de lo que esperaba”.

“Todo esto debería contribuir a que dejen de vender reservas y a que baje el riesgo país. Si la Argentina consigue plata de los organismos internacionales es bueno además porque de todos los pagos que se hicieron, la mayoría fue con los propios organismos. Entonces, esto ayudará a que baje a 500 puntos el riesgo país y ahí se debería volver al mercado internacional”, agregó.

Arriazu también dijo que el dinero fresco va a ser usado para pagar deuda. En particular, el Gobierno dijo que van a rescatar las letras intransferibles que el Tesoro le colocó al Banco Central (BCRA). “Como la entidad valuó esas letras al valor de rescate y el Tesoro las contabiliza a valor nominal, habrá una ganancia en esta operación”, indicó.

Sin embargo, dijo que el dinero “no alcanza para abrir el cepo” y volvió a repetir: “Soy enemigo del cepo, pero más enemigo del colapso social si lo abro cuando no se puede”.

El economista también estimó que hay dividendos atrasados de pago por entre US$7000 millones y US$10.000 millones, pero señaló que el Gobierno va a resolver este tema igual que hizo anteriormente con la deuda comercial de importadores; es decir, les dará un bono.

“Esto podría hacer bajar el riesgo país y el Gobierno podría salir al mercado de capitales y con eso empezaría a sentar las bases para eliminar totalmente el cepo”, dijo Arriazu.

También se refirió a lo que podría ser una corrida cambiaria de todas las tenencias monetarias en pesos. “Como mínimo son US$35.000 millones. No se puede sacar el cepo, pero como van a llegar dólares, las restricciones se van a ir flexibilizando. Por ejemplo, se podrá sacar las restricciones de ir de un mercado a otro”, indicó, en referencia a las prohibiciones de operar en el mercado oficial de cambios si antes se operó en el contado con liquidación (CCL).

Luego señaló que no prefiere un sistema donde haya libre flotación del tipo de cambio “mientras que el dólar sea unidad de cuenta, porque cuando se mueve la divisa, se mueven todos los precios de la economía”. Por último, indicó: “El Fondo quería para la Argentina una apertura del cepo, flotación del tipo de cambio y suba de las tasas de interés, pero eso iba a terminar en una hiperinflación automáticamente. Ahora reconoce que se equivocó, pero creo que no sabe por qué se equivocó. La Argentina no va a aceptar un sistema como en 2018, que tenga bandas cambiarias, porque puede comprar, pero no puede vender. ¿Para qué tiene las reservas? ¿De adorno? ¿Para qué sirven si no se pueden usar?”

“Creo que la Argentina se va a mantener firme con esto. Existe una posibilidad que pongan las bandas que para mí es un error, pero no va a cambiar la esencia del programa. La calma va a volver a los mercados si todo esto pasa y vuelve la confianza”, concluyó.

