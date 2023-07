Acuerdo con el FMI: las dudas que todavía resta despejar

escuchar

Pese a que el dólar blue subió $24 ayer, 4,5% en un día, el anuncio de un preacuerdo en “aspectos medulares” con el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) llevó un poco de tranquilidad al mercado financiero. El tuit que publicó el Fondo el domingo pasado despejó el temor de que la Argentina entre en atrasos con el organismo justo cuando se ingresa en la recta final hacia las PASO. Sin embargo, todavía quedan al menos dos dudas entre los analistas económicos: cuánto dinero va a desembolsar el FMI y qué uso se le podrá dar.

El ministro de Economía, Sergio Massa, había anunciado a mediados de mayo que el Fondo iba a adelantar todos los desembolsos que quedaban en el año y que, además, se estaba negociando qué parte de ese total era de “libre disponibilidad”. Es decir, cuánto se iba a poder utilizar para intervenir en los tipos de cambio paralelos. En total iban a ser US$10.700 millones.

Más de dos meses después, sin embargo, todavía el FMI no solo no adelantó los desembolsos que prometía el ministro, sino que tampoco giró los US$4000 millones que estaban previstos en el cronograma original para el mes de junio. Esto se debe a que el Ministerio de Economía todavía está negociando la revisión de las metas del primer trimestre del año, donde el Gobierno incumplió dos de los tres objetivos acordados en el programa.

“Hay un paquete muy grande de desembolsos en agosto y un adicional en noviembre. Es un número muy importante para la Argentina, pero me gustaría que sea el Fondo el que lo anuncie, porque se lo tiene que anunciar primero a los directores y no a nosotros los argentinos”, dijo Massa el domingo a la noche en una entrevista con C5N. Y agregó que los desembolsos “cubren largamente las expectativas y obligaciones que había para este año”.

Las negociaciones entre el FMI y el Ministerio de Economía continúan de manera virtual Ministerio de Economía

Según las últimas declaraciones del ministro, el Ministerio de Economía aprovecharía la demora en la revisión de las metas del primer trimestre para unificarla con la revisión de las del segundo trimestre, que deben hacerse en septiembre, pero se adelantarían. En este caso, no se cumplieron ninguna de las tres metas.

De esta manera, la Argentina podría recibir un waiver (una exención) del FMI por todos los incumplimientos juntos. Además, no habría nuevas negociaciones con el Fondo hasta noviembre o diciembre, cuando haya un nuevo gobierno, como quiere el ministro.

“Hasta fin de noviembre no tenemos que discutir ningún tema y eso, de alguna manera, nos va a dar la posibilidad de que ese vecino que tenemos en el barrio, incómodo, que no lo trajimos nosotros, que es el Fondo, que lo trajo Mauricio Macri, no sea un factor o un actor adicional en la campaña, más allá que para la Argentina es un tema a resolver”, dijo Massa.

El FMI no hizo ninguna declaración acerca de los tiempos del acuerdo, de las revisiones o de los desembolsos. Simplemente, dijo que las medidas anunciadas “son positivas para fortalecer las reservas y consolidar el camino del orden fiscal”, que es “fundamental para fortalecer la estabilidad económica”.

Massa y su equipo económico tienen el mismo temor que atravesó la relación entre la gestión de Mauricio Macri y el organismo: si el dinero que gira el FMI no se puede utilizar para mantener controlado el dólar, su poder de fuego se reduce significativamente y crecen la chances de una nueva corrida cambiaria. La tardanza para lograr un acuerdo con el FMI reduce las expectativas de que el FMI gire dinero adicional a la Argentina.

La semana que viene, el país le debe pagar al propio organismo casi US$3450 millones para cancelar vencimientos ya programados, cuando las reservas internacionales netas están ya en alrededor de US$8000 millones. Dentro del stock del Banco Central todavía quedan alrededor de US$1700 millones equivalentes en yuanes, que el Gobierno podría volver a utilizar para girarle al Fondo.

También habría otros US$5000 millones equivalentes de yuanes disponibles, según anunció el Gobierno en su última gira por China, aunque en el mercado financiero hay dudas acerca de si se pueden usar sin el acuerdo con el FMI. De todos modos, a medida que se utilizan, quedan menos recursos para pagar las importaciones. Por otro lado, al pagar la deuda del FMI con yuanes se genera otra deuda similar con China, pero su tasa de interés y los plazos de repago son confidenciales.

Sergio Massa ayer en la Rural, luego de anunciar un tipo de cambio especial para las economías regionales en $340 Gonzalo Colini

De lograr la unificación de las revisiones de los dos primeros trimestres del año, el Gobierno podría obtener también los dos desembolsos del Fondo que correspondían a junio (US$4000 millones) y septiembre (US$3350 millones) juntos en una sola transferencia a fines de agosto, como quiere Massa. En total serían US$7350 millones.

“Después del comunicado conjunto, si no hay acuerdo, sería un papelón de las dos partes. Por eso la noticia fue bien vista. Sin embargo, todavía resta saber cómo será el esquema de desembolsos y si van a poder vender o no los dólares para defender este tipo de cambio”, dijo el economista de uno de los principales bancos de la City porteña.