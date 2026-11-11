Oro, litio y la gran apuesta del cobre: qué le falta a la minería para ser el próximo Vaca Muerta

Durante décadas, el campo fue la principal fuente de dólares de la economía argentina. En los últimos años, Vaca Muerta avanzó para sumarse como segundo motor con el petróleo y el gas. Ahora, la minería empieza a mostrar números que la ponen en carrera para convertirse en el tercero, aunque con una canasta todavía concentrada en el oro y con los grandes proyectos de cobre en sus primeras etapas.

Entre enero y septiembre, las exportaciones mineras sumaron US$6723 millones, un récord para ese período, según datos de la Secretaría de Minería. El monto es 59,3% superior al del mismo lapso de 2025 y ya supera en 11% lo exportado en todo el año pasado, cuando el sector vendió al exterior por US$6074 millones. La minería explicó el 8,8% de las exportaciones totales del país en los primeros nueve meses.

El oro sigue siendo el principal producto, con US$4019 millones (60% del total), seguido por el litio, con US$1624 millones, y la plata, con US$799 millones. El litio fue el que más creció. Sus ventas aumentaron 173% interanual y ya representan casi un cuarto de lo que exporta el sector, frente al 14% del año pasado.

Vicuña, en San Juan, el mayor proyecto minero aprobado en el RIGI, con una inversión de US$9737 millones Dani Ordonez/ Gentileza Vicuña

Buena parte de ese salto se explica por los precios. En septiembre, el oro promedió US$4319 por onza, 17,8% más que un año atrás; la plata, US$64,6 (+50,9%), y el carbonato de litio, US$18.080 por tonelada (+93,2%). Los volúmenes muestran otra realidad. Las cantidades exportadas de oro cayeron 28,9% en los primeros nueve meses, mientras que las de litio crecieron 45,3%.

El mapa exportador también está concentrado. Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca explicaron el 98% de las ventas mineras del país en lo que va del año. En Catamarca, la minería representa el 93,9% de todo lo que exporta la provincia; en Jujuy, el 88,5%, y en Santa Cruz, el 87,7%.

La gran apuesta del sector es el cobre, un metal que hoy la Argentina casi no exporta. En septiembre, su precio promedió US$14.474 por tonelada, 45% más que un año antes, y la Secretaría de Minería proyecta valores futuros superiores a ese promedio por la estrechez del mercado físico y la menor producción en Chile.

Las exportaciones mineras marcan récord, pero el salto depende del cobre, que exige obras propias: solo Vicuña prevé un corredor vial de más de 220 kilómetros, líneas eléctricas y estaciones transformadoras Dani Ordonez/ Gentileza Vicuña

La minería es el sector con más proyectos aprobados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): tiene 13 de 27, con inversiones por US$27.624 millones, el 36% del total comprometido en el régimen. De ese monto, US$19.694 millones corresponden a cuatro proyectos de cobre: Vicuña (US$9737 millones) y Los Azules (US$2672 millones), en San Juan; Agua Rica (US$6394 millones), en Catamarca, y PSJ Cobre Mendocino (US$891 millones), en Mendoza. Otros seis proyectos de litio suman US$6065 millones y tres de oro y plata, US$1865 millones.

Algunas inversiones ya empezaron a madurar. A fines de octubre, Rio Tinto inauguró la ampliación Fénix 1B y la operación Sal de Vida, en Catamarca, tras invertir US$1400 millones. Ambos proyectos sumarán 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio cuando alcancen su plena capacidad. La compañía prevé destinar a proveedores locales cerca del 70% de los US$4000 millones de inversión planificada para sus operaciones de litio en el país.

El desafío de los proveedores

El boom de precios, sin embargo, no está garantizado. El carbonato de litio cerró la última semana de octubre en US$12.900 por tonelada, su nivel más bajo en 10 meses, afectado por el exceso de inventarios y la debilidad de la demanda. A la vez, la etapa de construcción exige más compras al exterior. En septiembre, las importaciones de los proyectos mineros equivalieron al 14,6% de sus exportaciones, frente al 5,4% de un año antes, y el 42,5% de esas compras correspondió a proyectos en construcción.

Para que la inversión se traduzca en actividad local, el Ministerio de Economía organizó junto con el gobierno de Santa Fe la primera Ronda de Negocios RIGI, en Rosario, con el objetivo de integrar a empresas proveedoras nacionales a las cadenas de valor de los grandes proyectos. Bancos, el mercado de capitales y sociedades de garantía recíproca presentaron herramientas de financiamiento para pymes.

El sector minero ya explica el 8,8% de las exportaciones y concentra 13 proyectos del RIGI por US$27.624 millones Gentileza Fénix

Allí, representantes de Vicuña -de las empresas Lundin Mining y BHP- informaron que el proyecto tiene hoy más de 2000 trabajadores y que, en el pico de construcción, alcanzaría 12.000 empleos directos y unos 55.000 indirectos. Más del 90% de su personal es argentino y la mayoría de sus contratistas son nacionales.

En paralelo, la segunda Mesa Federal Minera reunió a la Nación, las provincias, cámaras empresarias y sindicatos para trabajar en la capacitación técnica, la certificación de competencias laborales y la articulación con la industria nacional, incluidas las provincias sin actividad minera.

El exsecretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, que continúa temporariamente como asesor, señaló que el RIGI no está pensado para resolver los problemas de la economía en dos años, sino para promover inversiones sostenidas durante mucho tiempo, y advirtió que gran parte de los proyectos todavía se encuentra en sus etapas iniciales.