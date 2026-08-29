Adrián Ravier descartó una crisis económica y dijo que es “mentiroso” hablar de desempleo y quiebras empresariales

El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que “no hay crisis económica” y que hablar de desempleo, la morosidad y de la cantidad de empresas que quiebran es “muy mediático y muy mentiroso”. No obstante, observó que desde el Gobierno saben que “falta” y que “realmente hay muchísimo para hacer en la Argentina”.

Las declaraciones surgen de un video que compartió el funcionario en su cuenta de X, donde muestra un fragmento de una entrevista que dio en Radio Led esta semana. “Es por acá…”, escribió en la publicación.

Adrian Ravier descartó que haya una crisis económica

“A veces por ahí pecamos de contar todo lo bien que hicimos las cosas y eso por ahí parece ser uno insensible ante lo que falta”, sostuvo Ravier en el video al ser consultado sobre qué diría a las personas que votaron a La Libertad Avanza y ahora tienen dudas sobre la gestión de Javier Milei. En ese sentido, aseguró que la administración es consciente de las carencias que aún hay en el país. “No nos enorgullece un 30% de pobreza”, determinó.

No obstante, hizo hincapié en que la política económica que sigue “es el camino”. Y agregó: “Si tenemos una moneda sana, una economía abierta, tenemos desregulada la economía y generamos competencia, vamos a tener más incentivos para una Argentina de trabajo”, determinó y aseguró que a partir de ahí “van a mejorar los salarios reales”.

En ese sentido, destacó el trabajo de los ministros. “Por ahí hay impaciencia, pero no se puede resolver todo en dos años y medio”, apuntó.

Ravier aseguró que la morosidad en los hogares "están bajando" Freepik

También determinó que son tangibles las mejoras que provocaron las medidas del actual Gobierno. “Antes discutíamos más del 200% de inflación. Hoy discutimos moras en los créditos. Hay una distancia de un problema al otro”, observó el vocero presidencial.

Sobre este punto, precisó que los niveles récord de mora “ya llegaron a un límite”. Indicó que “empezó a bajar” y enfatizó en que es “un acuerdo entre privados”. Sus dichos coincidieron con declaraciones que hicieron al respecto el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, en medio de la discusión por el alto nivel de endeudamiento en los hogares.

Acto seguido, apuntó hacia las personas que hablan de una crisis económica. “Ya hablar de desempleo y de cantidad de empresas que quiebran es muy mediático y muy mentiroso”, apuntó. Lo sostuvo al remarcar que la tasa de desempleo se sostiene alrededor del 7%. “No hay destrucción de empleo para nada, es un gran mito que la prensa ha lanzado”, declaró.

También destacó que la economía está creciendo aproximadamente 3% este año, una tendencia alcista que se da desde el año anterior (+5%) y que se proyecta que se sostenga para el año que viene.

Ravier se refirió al cierre de empresas [e]MARTIN ZABALA - XinHua

En cuanto al cierre de empresas, no negó que haya algunas que deban cerrar sus puertas. Sin embargo, señaló que el consumo está creciendo, tanto en CABA como en el interior: “Me reuní con Scioli, cuando justo terminaban las vacaciones de invierno y hablábamos del 90% y 95% de ocupación plena en los hoteles de prácticamente todos los destinos turísticos”.

“Realmente estamos mejor”, remarcó. Y concluyó: “Espero que, para [las elecciones] del 27, a la hora de votar sí puedan percibir la estabilidad de precios, que los productos están en las góndolas, que hay menos inseguridad en las calles y que hay orden”.