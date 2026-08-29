Refinanciación de deudas: los préstamos que ofrecen el Banco Nación, la Ciudad y otras entidades para salir de la mora

A partir de los altos niveles de morosidad que se registran este año en los hogares argentinos, Banco Nación y otras entidades financieras provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires lanzaron líneas de créditos que permiten refinanciar deudas.

Si bien el último informe de Bancos del Banco Central (BCRA) destacó que la mora interrumpió en junio la tendencia al alza que venía mostrando desde hacía 19 meses, la consultora Analytica informó este viernes que volvió a subir la mora crediticia en julio.

A partir de datos oficiales de la Central de Deudores del Sistema Financiero que ofrece el BCRA, detallaron que el total de deudores llegó a 21.034.369 el mes pasado, 0,7% más que en junio. De ese número, 5,9 millones de personas se encontraron en situación de mora, lo que representa el 28,2%. Por lo tanto, la mora fue de 15,7% del monto de la cartera con atrasos de 90 días, 0,5 puntos porcentuales más que el mes anterior.

🏦 Volvió a subir la mora crediticia en julio. pic.twitter.com/N4WtYjV6iM — Analytica Consultora (@AnalyticaARG) August 28, 2026

A continuación, el detalle de las líneas de crédito vigentes para la refinanciación de deudas.

Banco Nación

El BNA lanzó un “kit de soluciones” para ordenar deudas y refinanciar tarjetas a fines de mayo. La entidad informó que, hacia fines de julio, ya alcanzó más de 62.000 refinanciaciones por más de $310.000 millones y sumó una nueva modalidad digital y autogestiva para sus clientes.

Consolidación de deudas : Préstamo personal para clientes que perciben haberes en la institución (situación regular o irregular no judicializada). Permite unificar obligaciones con tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $100 millones.

: Préstamo personal para clientes que perciben haberes en la institución (situación regular o irregular no judicializada). Permite unificar obligaciones con tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $100 millones. Refinanciación de tarjetas: Dirigido a usuarios con un atraso de hasta 90 días. Posibilita reestructurar saldos de hasta $10 millones, con un plazo de hasta 60 meses y una TNA del 35%.

Ciudad de Buenos Aires

El gobierno porteño impulsó el Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal, que permite a los residentes de la Capital Federal refinanciar o cancelar deudas en mora mediante el Banco Ciudad y otras nueve entidades financieras, con un plazo mínimo de devolución de 24 meses y una TNA fija topeada en el 35%. Los interesados pueden presentar su solicitud formal hasta el 13 de octubre.

El Programa porteño cuenta con la adhesión de diez bancos Magnific

Provincia de Buenos Aires

Bajo el programa Ponete al día, el Bapro ofrece alivio financiero a través de una reducción de tasas y una ampliación de plazos para clientes en situación de morosidad al 31 de mayo de 2026.

En los casos de mora temprana, es decir hasta 90 días de atraso, las personas que cobran sus sueldos, jubilaciones y pensiones en la banca pública bonaerense pueden acceder a una tasa del 50%. Por otra parte, para personas en una situación de sobreendeudamiento con más del 50% de sus ingresos afectados, se ofrece una tasa especial de 31% anual.

También tiene una opción para quienes solo necesitan refinanciar sus consumos con tarjetas de crédito emitidas por Banco Provincia con una tasa de 41% en 60 cuotas mensuales. Está destinada a clientes que tienen un atraso de hasta 70 días en el pago de su tarjeta y deudas de hasta $10 millones.

Santa Fe

El Plan de Protección de los Ingresos, impulsado por el gobierno provincial y el Banco Santa Fe, otorga asistencia crediticia para cancelar deudas con otras entidades. La herramienta ofrece tasa preferencial, plazos de hasta 60 meses, un período de gracia de hasta dos meses para capital e intereses, y establece que la cuota no podrá superar el 25% de los ingresos netos.

La iniciativa alcanza a empleados públicos activos y pasivos (para saldar deudas en el sistema CUAD y con el propio banco), trabajadores del sector privado, monotributistas, autónomos y empleados municipales.

Entre Ríos

El Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos, desarrollado por el gobierno provincial y el Banco Entre Ríos, asiste a empleados públicos, privados y jubilados para ordenar sus finanzas. El préstamo contempla tasa fija, un plazo de hasta 60 meses, un período de gracia de dos meses y exige que el total de las obligaciones no supere el 40% de la relación cuota-ingreso.

Las condiciones de los distintos planes de refinanciación de deuda Freepik

Neuquén

En el marco del Plan Neuquino de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia, el Banco Provincia del Neuquén puso en marcha desde este viernes 28 de agosto una nueva línea de reestructuración de deudas. Permite a las personas con domicilio en la provincia cancelar la totalidad de las deudas preexistentes con la entidad, con montos de hasta $50 millones y plazos que podrán extenderse hasta 60 meses para operaciones en pesos y hasta 36 meses para operaciones en UVA. La TNA fija es del 35% para pesos o UVA +5% para la modalidad indexada, con un tope del 30% de los ingresos netos mensuales para la cuota.

Formosa

A través del plan Borrón y cuenta nueva, el Banco Formosa unifica préstamos personales vigentes en una única cuota mensual. La herramienta opera mediante la cancelación automática de las deudas preexistentes sin desembolso directo al solicitante, con una TNA del 66% y plazos de entre 24 y 60 meses.