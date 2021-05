Advierten que aumentará el precio del pan en todo el país a partir del sábado

A los aumentos ya anunciados para este mes habrá que sumarle uno más, quizá el más sensible para el bolsillo del consumidor: a partir del sábado se incrementará entre 8% y 13% el precio del pan, según confirmaron en la Federación Industrial Panaderil de la Provincia de Buenos Aires (Fippba), donde justificaron la decisión por el alza de los costos.

El incremento fue decidido en una reunión virtual que se celebró el lunes pasado, de la que participaron todas las cámaras provinciales, nucleadas en la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Faipa). En ese encuentro se estipuló que cada jurisdicción podrá aplicar el aumento de acuerdo con sus costos, aunque siempre dentro del rango general mencionado.

Raúl Santoandre, presidente de Fippba, confirmó a LA NACION que el aumento del pan se producirá en las 30.000 panaderías que hay en el país (11.000 en la provincia de Buenos Aires). “A partir de este fin de semana, el pan aumentará entre 8% y 13%. El precio lo pondrá cada panadero porque hay panaderías más mecanizadas, que tienen un menor gasto en la elaboración”, afirmó el directivo.

De esta manera, el kilo de pan, que hoy está en promedio en $150, pasará a costar $169,50 (para los casos en que se aplique el 13%) y de $162 (en el caso de que se aplique el 8%). “De todos modos, no hay un precio unificado, por lo que puede ser que en algunas panaderías se puedan encontrar con que les cobran $200″, aclaró Santoandre.

De hecho, en la provincia de Buenos Aires hay quienes hablan de otros porcentajes de aumento que superan a los mencionados. Gastón Mora, presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, comentó que en su jurisdicción barajan alzas que irán de 10% a 20%. “Hay establecimientos que aumentarán 10% y otros que remarcarán un 20%, pero el precio promedio del kilo de pan en la provincia será de $170″, señaló.

En la Asociación de Panaderos de la Capital Federal (Apaca) también destacaron que el alza no será uniforme, puesto que además de que los costos no son iguales en todos los casos, tampoco lo es la suerte que cada panadería corrió en la pandemia. “Hay establecimientos del centro que casi no venden, por lo que quizá no puedan aumentar tanto, mientras que los que están en otras zonas, donde el movimiento de gente no cayó, sí podrán aplicar el máximo incremento”, dijo una fuente de esa entidad.

En tanto, si bien se indicó que el aumento general a nivel nacional se empezará a efectivizar a partir del sábado, Santoandre aclaró que hay algunas provincias que ya lo comenzaron a aplicar, como es el caso de Córdoba, Mendoza y Tucumán.

Los argumentos para decidir este aumento pueden resumirse en tres palabras: inflación de costos. “Desde diciembre hasta hoy la margarina y la grasa aumentaron 150%; la harina, 25%; la levadura, 40%, y el packaging, 30%. A eso hay que sumarles los incrementos de combustibles, impuestos, alquileres y salarios. Igual, siempre somos cautos a la hora de trasladar eso al precio final porque entendemos que el pan es un alimento muy importante en la mesa de los argentinos”, subrayó Santoandre.

La problemática del rubro, según destacaron Santoandre y Mora, incluye además que gran parte de los panaderos está endeudado con la AFIP, puesto que la presión tributaria es muy alta y se tornó imposible cumplir con todos los impuestos en medio del derrumbe de ventas reinante desde que se desató la pandemia de coronavirus. “Nos gustaría poder formar una mesa de trabajo con el Gobierno para tratar estos temas, pero aún no hemos hablado con nadie”, comentó el directivo.