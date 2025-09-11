Aerolíneas Argentinas anunció una nueva ruta directa a la isla de Aruba.

Aerolíneas Argentinas apuesta por una nueva ruta que comenzará a operar este verano: un vuelo directo desde el Aeropuerto de Ezeiza, de Córdoba y de Mendoza a la isla holandesa de Aruba, un destino paradisíaco ubicado en el Caribe.

“La isla de Aruba es un destino de un enorme atractivo gracias a su clima cálido y estable, con una amplia oferta hotelera y de alojamiento, además de ser reconocida por su calidad gastronómica y variedad de actividades deportivas y culturales. Esta incorporación refuerza la conectividad internacional de la compañía y posiciona al Caribe como uno de los destinos destacados para la temporada alta”, marcó Aerolíneas Argentinas en su comunicado.

Palm Beach, Aruba. GianniBulacio

Según comunicó a LA NACION la línea aérea estatal, la operación estará vigente desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero, con tres frecuencias semanales que conectarán Buenos Aires, Aruba y Córdoba, con regreso a Buenos Aires.

En este contexto, los vuelos serán de la siguiente manera:

Un vuelo semanal entre Mendoza y Aruba, ida y vuelta, los viernes.

Un vuelo semanal entre Córdoba y Aruba, ida y vuelta, los jueves.

La tarifa de lanzamiento será de US$799, más impuestos, ida y vuelta, partiendo tanto desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Aerolíneas Argentinas inaugura una nueva ruta a Aruba. Gonzalo Gacitua - Shutterstock

En otro tramo del comunicado, la línea aérea agregó: “La compañía está implementando promociones tácticas orientadas a públicos y destinos específicos. La combinación de nuevas rutas, financiación local, promociones internacionales y beneficios para clientes frecuentes forma parte de una estrategia integral para consolidar el rol de Aerolíneas como motor del turismo”.

Sobre el destino

Aruba es una pequeña isla caribeña que forma parte del Reino de los Países Bajos. Tiene sus propias leyes, su moneda oficial y su lengua, el papiamento, aunque se habla mucho inglés.

Relax en una de las playas de Aruba. Gianni Bulacio

Anclada en el mar Caribe, con 180 km² de superficie total, la isla promete 360 días de sol, una temperatura media de 28º, refrescantes vientos, playas de arena blanca y agua cristalina fuera de la zona de huracanes.

Además, la isla tiene un bajo índice de criminalidad y es considerada uno de los lugares más seguros del Caribe. Al este se encuentran otras dos islas holandesas que son también paradisíacas: Curazao y Bonaire.

Si bien la isla no forma parte de la Unión Europea, todos los ciudadanos de Aruba poseen pasaporte holandés y gozan de los mismos derechos que los ciudadanos europeos.