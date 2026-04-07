Aerolíneas Argentinas cierra paritarias hasta julio para evitar paros en el Mundial y las vacaciones de invierno

En un movimiento con fuerte componente preventivo, Aerolíneas Argentinas cerró un acuerdo salarial con los cinco gremios aeronáuticos con representación en la compañía, con vigencia hasta julio próximo, con el objetivo de evitar conflictos durante dos momentos críticos del año: el Mundial de fútbol y las vacaciones de invierno.

El entendimiento no solo fija una pauta de aumentos escalonados -en línea con el esquema acordado con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN)-, sino que introduce un elemento poco habitual en este tipo de negociaciones: la cobertura explícita de períodos de alta demanda históricamente atravesados por tensiones sindicales.

Según indicaron fuentes de la empresa, se cerró por primera vez una tanda de siete meses en base a la pauta UPCN: aumentos del 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo. A ese esquema se sumaron junio y julio, con incrementos del 1% en cada caso.

El acuerdo también contempla un reconocimiento por los resultados de 2025, cuyo monto varía según el gremio y, en particular, la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) percibió un bono de vencimiento trianual previsto en su convenio colectivo de trabajo, en línea con lo ya abonado a otros sectores.

“La novedad es haber incluido la cobertura del Mundial y de las vacaciones de invierno. Este período suele ser especialmente sensible y de alta conflictividad”, señalaron. En ese sentido, recordaron que en 2024 y 2025 se registraron medidas de fuerza que generaron incertidumbre en plena temporada alta, afectando un momento clave para el resultado anual de la empresa.

Las mismas fuentes subrayaron además que, en el marco de las negociaciones, se atravesaron sin conflictos gremiales los fines de semana largos del inicio del año, incluidos los feriados de Carnaval y Semana Santa.

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Durante 2025, los gremios aeronáuticos —APLA, AAA, APA, APTA y UPSA— llevaron adelante paros y asambleas, en su mayoría en rechazo a la modificación de condiciones laborales establecida por el Decreto 378/2025 y por reclamos salariales. Las medidas afectaron operaciones en Aeroparque y Ezeiza, particularmente en julio y octubre.

Un año antes, en 2024, la empresa había enfrentado múltiples conflictos sindicales. Entre ellos se destacó el paro de septiembre, que afectó a más de 37.000 pasajeros y provocó la cancelación de más de 300 vuelos.

El Mundial de fútbol, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio, prevé un aumento en la demanda de viajes al exterior. En paralelo, las vacaciones de invierno se desarrollarán entre el 7 de julio y el 1° de agosto, divididas en tres turnos según la provincia, con una duración de dos semanas cada uno.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 31 DE MARZO de 2026: durante el partido amistoso internacional entre Argentina y Zambia en La Bombonera el 27 de marzo de 2026 en Buenos Aires, Argentina. Aníbal Greco - La Nación

Más allá de la tregua en Aerolíneas Argentinas, una posible amenaza para ese período es la reanudación de los paros de los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), en conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). El acuerdo vigente entre el gremio y la compañía se extiende hasta mayo próximo.

En el plano financiero, Aerolíneas Argentinas informó que cerró 2025 sin requerir subsidios del Estado y con un superávit operativo de US$112,7 millones. Ese resultado se encuentra en proceso de validación por parte de la consultora KPMG, que ya auditó los estados contables de 2024. Se espera que la aprobación del balance correspondiente a 2025 por parte del Directorio tenga lugar hacia mediados de este año.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda publicó recientemente el informe de Ejecución Presupuestaria de Empresas Públicas No Financieras correspondiente al cuarto trimestre de 2025. Allí se consignó que Aerolíneas Argentinas registró un resultado económico de $231.773 millones, sin transferencias de capital por parte del Estado.