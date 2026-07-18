Agro, energía y minería impulsarán una liquidación de dólares récord en 2026

En un escenario donde el Banco Central (BCRA) mantiene una extensa racha compradora para asegurar su plan de acumulación de reservas, el segundo semestre se anticipa como un desafío: es el período del año donde, habitualmente, se registra una menor liquidación de divisas. Sin embargo, la consolidación del sector agroindustrial, la minería y la energía promete cambiar la tendencia y empujar el ingreso de dólares a niveles récord.

Un informe realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectó que la liquidación de divisas del agro, minería y energía podría alcanzar los US$57.168 millones en 2026. De confirmarse, se ubicaría por encima de los US$50.381 millones liquidados en 2025 y podría superar el máximo histórico de US$56.722 millones que se consiguió en 2022. Esto evidencia un cambio estructural, impulsado por el peso creciente de la energía —gracias al desarrollo de Vaca Muerta— y el desempeño de la minería, que complementan y estabilizan un flujo tradicionalmente dominado por la estacionalidad agrícola.

La liquidación de divisas en el MLC por semestre Bolsa de Comercio de Rosario

A su vez, destacó que se estima que el segundo semestre de 2026 tendrá una liquidación de US$29.793 millones, por lo que superaría a los US$27.375 millones del primero y alcanzaría un récord para este período. Esto se debe a que el ingreso de divisas se suele concentrar en los primeros meses del año a partir de la cosecha gruesa del campo. “La incorporación estructural de la energía y la minería, flujos menos dependientes del calendario agrícola y en expansión, estaría modificando ese comportamiento: el segundo semestre ya no muestra el enfriamiento típico e incluso superaría al primero”, indicó el reporte.

De cumplirse, este fenómeno será clave para los objetivos del Gobierno de cara a 2027. El programa de financiamiento que el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el pasado 6 de julio junto a su equipo busca construir un “colchón financiero” durante 2026 para afrontar los fuertes vencimientos de deuda del año electoral sin necesidad de recurrir al mercado internacional. El plan se apoya en una combinación de emisiones locales, préstamos de organismos internacionales, privatizaciones y compras de dólares al BCRA. Un escenario con mayores ingresos de divisas le daría más aire a la administración de Javier Milei para cumplir con sus compromisos con más holgura.

Los aportes de cada sector

La evolución en la liquidación de divisas del agro, energía y minería Bolsa de Comercio de Rosario

La Bolsa de Comercio de Rosario anticipó que el agro liquidará US$34.897 millones en 2026, un recorte de unos US$1200 millones respecto de la estimación que hizo la entidad en mayo por menores precios de exportación. En el acumulado hasta junio, concretó ingresos de alrededor de US$15.768 millones, por debajo de los US$18.303 millones del mismo período de 2025.

Esta merma responde a la reducción temporaria de derechos de exportación vigente durante el primer semestre de 2025 y la eliminación temporaria de retenciones de septiembre de 2025. “No obstante, entre abril y mayo de 2026 esta situación se habría normalizado, con ocho meses consecutivos de disminución de la deuda comercial por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones”, aclaró.

Por su parte, el aporte minero viene creciendo a paso firme en los últimos años. Para 2026 se proyecta un nuevo récord que podría superar los US$9000 millones. “De cumplirse estas previsiones, la minería pasaría de explicar cerca del 7% a más del 10% de las exportaciones argentinas, generando uno de cada diez dólares exportados por el país”, puntualizó el reporte.

Este crecimiento se apoya en la mejora de precios del oro y la plata, en conjunto con el incremento en volúmenes y precios del litio. Su desempeño llevó a que las exportaciones mineras salten un 88% en el primer cuatrimestre respecto a 2025. Es así que el sector se consolida como aportante neto de divisas, con un flujo estable a lo largo del año que espera apuntalar la liquidación del segundo semestre.

El litio es uno de los protagonistas en la consolidación de las exportaciones mineras (AP Photo/Rodrigo Abd) Rodrigo Abd - AP

Por último, la energía es la otra gran protagonista que surge en el mercado de cambios. Para este año se proyecta un incremento del 16% en la extracción de petróleo, que llevaría a la mayor producción petrolera de la historia argentina. El análisis destacó que este impulso productivo se traduce con más exportaciones: la balanza energética marcó en la primera mitad de 2026 el mayor superávit de la historia argentina para un primer semestre al superar los US$6987 millones (+87% interanual).

En ese sentido, las exportaciones de combustibles y energía podrían superar los US$14.400 millones en 2026, empujando la balanza energética a un récord por encima de los US$12.000 millones. “La puesta en marcha del oleoducto VMOS hacia fin de año, con una evacuación adicional de 190.000 barriles diarios, apuntala un flujo de divisas creciente y menos estacional, clave en la fortaleza proyectada para el segundo semestre y el año que viene”, concluyó.