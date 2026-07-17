Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este viernes 17 de julio, minuto a minuto
La divisa oficial opera a $1495 para la venta; el dólar blue cotiza a $1525 para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1450,00Venta$1500,00
Dólar blue
Compra$1479,25Venta$1525,00
Dólar tarjeta
Venta$1950,00
Dólar CCL
Venta$1567,38
Dólar MEP
Venta$1512,49
Dólar mayorista
Venta$1474,77
Euro
Compra$1680,00Venta$1740,00
El dólar minorista se comercializa a $1495 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1525 para la misma operación. Cómo se comportan los dólares financieros y a cuánto llega el riesgo país.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A qué hora abre el dólar?
Desde las 10 de la mañana, el Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. Por su parte, el valor de referencia del dólar blue suele conocerse un poco más tarde. Generalmente, entre las 11 y las 11.30, las financieras y cuevas de la City porteña comienzan a marcar el precio del dólar paralelo.
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$1840,85. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
¿De cuánto fue la inflación de junio?
La inflación de junio fue del 1,9%, según el registro publicado por el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). De esta manera, la inflación acumulada en el año es de 16,8%.
Los ítems que más aumentaron fueron Recreación y Cultura, Vivienda, y Salud.
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 14, 2026
Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,9% en junio con respecto de mayo y 33,5% interanual. Acumularon un alza de 16,8% en los primeros seis meses del año. https://t.co/P5WQfEKOFD pic.twitter.com/ZK2xJUkxuW
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1445 para la compra y $1495 para la venta.
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