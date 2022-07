Agustín Rossi responsabilizó a Martín Guzmán por la “brutal” corrida cambiaria: “Dijo que iba a serenar la economía y le dio un pico de estrés”

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, se refirió este sábado a la suba sostenida del dólar blue que se registra desde hace semanas y la adjudicó a la renuncia del exministro de Economía, Martín Guzmán. “Dijo que iba a serenar la economía y le dio un pico de estrés”, afirmó en declaraciones radiales, aunque rescató que la Argentina “sigue generando empleo” y aseguró que “la cuestión social está bastante contenida”.

En una nota con FM Milenium, al funcionario le consultaron sobre los recientes dichos del líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, quien alertó sobre la posibilidad de que se produzcan saqueos durante las próximas semanas como consecuencia de la crisis económica. Al respecto, Rossi expresó: “Hay que contextualizar. Lo que está sucediendo en la Argentina hace cuatro semanas es una brutal corrida cambiaria en donde el mercado intenta colocar el tipo de cambio oficial en un nivel mas alto de lo que tenemos hoy”.

Frente al escenario planteado, sostuvo que “lo que que ha hecho el Gobierno desde la última semana en donde fue ministro Guzmán hasta esta semana es tratar de que eso no se produzca, porque todos sabemos que cuando se produce una devaluación genera un empobrecimiento general en el conjunto de la sociedad y se benefician algunos pocos”. Y agregó: “En ese marco respeto a quienes representan a sectores sociales y gremiales y habría que contextualizar ese reclamo dentro de esa representación, y lo que necesita el gobierno es apoyo para seguir enfrentando esta corrida que ya lleva cuatro semanas”.

A continuación, el titular de la AFI dijo no recordar “corridas que hayan llevado tanto tiempo”. “Tuvimos una última semana de Guzmán que parecía que la teníamos controlada y la renuncia del ministro disparó la inestabilidad nuevamente”, sostuvo y chicaneó: “Fíjese usted la paradoja, Guzmán, que durante 2 años y medio dijo que uno de su objetivos era serenar, tranquilizar y desestresar la economía con su renuncia le pegó un pico de estrés que no veíamos desde después de la derrota de Mauricio Macri en las PASO de 2019″.

A pesar de dicha situación, evaluó que “desde el punto de vista social”, a partir de su diálogo con los ministros que son responsables de esas áreas y con los gobernadores, el escenario no sería de lo más alarmante. “La verdad es que diría que la cuestión social está bastante contenida”, aseveró. Luego, destacó: “La economía sigue funcionando, no se ha cortado la cadena de pagos y se sigue generando empleo. Eso sigue estando al contrario de otros momentos”.

No obstante, reconoció que el el movimiento del tipo de cambio paralelo en la Argentina tiene un “impacto sobre la economía real”, porque “muchos lo toman como punto de referencia para fijar precios”. Y una vez más matizó: “Se sigue generando empleo, pero obviamente la inflación genera un desgaste sobre los salarios”.

Sobre la investigación del Mossad que desliga a Irán del caso AMIA

Por otra parte, Rossi se refirió a la investigación del Mossad publicada ayer en The New York Times, que determinó que los dos ataques terroristas contra la AMIA y la embajada de Israel fueron llevados a cabo por una unidad secreta de Hezbollah que no tuvo colaboración ni de ciudadanos argentinos, ni de Irán en el territorio del país. Al respecto, dijo que “hay que ser muy prudentes” y que las pruebas “ahora tienen que seguir el camino judicial”.

“He leído con atención el informe por todo lo que significa y el impacto que podría llegar a tener en el caso de que la Justicia le de validez desde el punto de vista procesal”, señaló el funcionario y pidió cautela a ese respecto. Asimismo, manifestó que la investigación “tiene que seguir el camino judicial” y que “seguramente el juez y el fiscal le pedirán a Israel las pruebas” que pudiesen aportar a estas causas.

“Si Israel envía la información la Justicia tendrá que determinar si esta información tiene validez judicial”, indicó y aseguró no contar con “ninguna otra información extra más de lo que se conoce en los medios”.

“Prefiero no realizar ninguna conjetura porque además es un tema muy sensible”, se limitó a decir sobre el informe, que contradice lo concluido por la Justicia argentina sobre el ataque a la mutual judía en lo concerniente a una conexión local y a la colaboración iraní en la organización del atentado.