César Milani respaldó la designación de un militar en Defensa y cuestionó a Agustín Rossi

Luego de que el exministro de Defensa, Agustín Rossi, calificara como un “retroceso” en materia democrática la designación del Teniente Genera Carlos Presti al frente de la cartera castrense, el exjefe del Ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner, César Milani, lo cuestionó: “Me parece rotundamente falso lo que está diciendo. Obedece a una posición ideológica y nada más que eso. No tiene ningún fundamento”.

“En la Argentina, cualquier político puede estar al frente del área de Defensa por una cuestión solamente de conveniencia electoral o política y un militar formado es totalmente coherente para ese cargo”, prosiguió Milani en diálogo con radio Futurock para respaldar la decisión del gobierno de Javier Milei. “¿Por qué causa tiene que haber un civil y no un militar?”, cuestionó.

“Eliminar la posibilidad de que un militar sea ministro de Defensa per se no es bueno, puede ser bueno en su cargo o ser malo. La idoneidad para el cargo puede ser ejercida por un militar o por un civil”, resaltó Milani.

El presidente Milei anunció este sábado que Alejandra Monteoliva y Presti asumirán como nuevos ministros de Seguridad y Defensa, respectivamente, para ocupar los lugares que dejarán Patricia Bullrich y Luis Petri cuando asuman sus bancas legislativas.

Pero, si bien Milani defendió la decisión gubernamental se mostró contrariado por el modo de pensar de Presti: “Cuestiono que el militar que se va a hacer cago del área de Defensa es un militar liberal comprometido con este gobierno que entrega soberanía y desarma el Estado. En eso estoy en contra”. El exjefe del Ejército denunció que el área de Defensa “está en una situación crítica, con la obra social quebrada y con sueldos que están un 60% por debajo de la línea de pobreza”.

Al ser consultado sobre el padre de Presti, que está acusado por delitos de lesa humanidad, dijo: “Yo no ataría las acusaciones a la capacidad de su hijo; hubiera sido muy conveniente que no lo sea, por supuesto, pero no creo que sea una inhabilidad para el cargo si tiene las aptitudes necesarias”.