Agustín Rossi fue el héroe de Flamengo en la conquista del Campeonato Carioca

Resultó una revancha. El golpe por la Recopa ante Lanús había sacudido las estructuras de Flamengo, tanto que hasta generó la salida de Filipe Luis. Sin embargo, el Mengao recuperó la alegría con la conquista del Campeonato Carioca al imponerse en el clásico ante Fluminense en los penales, con un protagonista argentino: Agustín Rossi, que nuevamente demostró que es un auténtico especialista en este tipo de definiciones.

Luego del 0-0 en durante el tiempo regular, Rossi desactivó cualquiera de las chances de peligro que generó Fluminense. Así, Flamengo sacó a relucir toda su jerarquía a la hora de la definición en los penales al imponerse 5-4, gracias a los reflejos del guardavallas exBoca. La cuenta oficial del club campeón valoró especialmente su aporte para la consagración: “¡Nosotros tenemos a Rossi!”, celebró.

El equipo que ahora dirige Leonardo Jardim fue certero desde los 12 pasos y tuvo en el arquero argentino la llave perfecto para coronarse campeón. El primer golpe en la definición lo recibiría Flamengo, ya que Fabio le atajó su disparo a Luiz Araújo, lo que le permitía a Fluminense ponerse en ventaja en la serie. Pero en ese momento apareció Rossi, porque a la hora de la tercera ejecución de Fluminense, le atajó el disparo a Guga, lo que le permitía al Mengao igualar la serie.

En ese contexto, Leo Ortíz convirtió su penal y obligó a Otavio a convertir para que la victoria no sea de Flamengo. Y frente a esa presión se agigantó la figura de Rossi, que se tiró bien contra su palo izquierdo y tapó un remate que iba a media altura. Con esa atajada de Rossi, Flamengo se consagró tricampeón del Campeonato Carioca, que ganó por 40° vez en su historia, extendiendo la ventaja sobre Fluminense, que tiene 33. A su vez, Rossi festejó su séptimo título con el Mengao.

Fue un gran paso para Flamengo, porque el equipo perdió dos títulos en el inicio de la temporada 2026, al ceder en la Supercopa de Brasil ante Corinthians y ser derrotado en la Recopa Sudamericana por Lanús. Estas derrotas marcaron la salida de Filipe Luís, que había conquistado el año pasado el Brasileirão y la Copa Libertadores.

La presencia de Agustín Rossi le ofreció un poco de paz al equipo brasileño y el arquero argentino demostró que es un especialista a la hora de los penales, ya que a lo largo de su carrera acumuló números muy destacados.

Rossi, el especialista

Agustín Rossi, a los 30 años, se convirtió en una garantía a la hora de una definición por penales. Durante toda su carrera le patearon un total de 95 penales, de los cuales atajó 31, un registro positivo, que le da un porcentaje muy alto de efectividad: 32,6%. Además, suma 8 desviados, por lo que sólo le convirtieron 56 disparos.

De esos 31 penales, 16 fueron en el tiempo regular y 15 fueron en definiciones desde los 12 pasos. Además, en las tandas de penales disputó 12 en su carrera de las cuales ganó 7.

En cuatro clubes logró imponerse Rossi desde los 12 pasos: en Boca atajó 16 penales, en Flamengo logró detener 10 disparos, mientras que en Lanús, fueron 3 y en Defensa y Justicia apenas 1.