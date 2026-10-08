Alberto Ades elogió el plan de Milei, pero planteó tres dilemas para la economía que viene

Alberto Ades, quien participó recientemente de una reunión del Gabinete junto al presidente Javier Milei, analizó en redes sociales la “transformación estructural” de la Argentina. Si bien destacó la baja de la inflación y el orden fiscal, abrió el debate sobre las restricciones monetarias, el precio del dólar y la necesidad de reactivar el crédito.

Para el también abogado, la economía atraviesa un proceso “indispensable” de apertura comercial y de expansión en sectores históricamente castigados como la energía, la minería y el agro. Bajo este esquema de “equilibrio general”, advierte que es un error mirar solamente los sectores perjudicados por la recesión o la importación.

🧵Una economía que se abre al comercio internacional, y que al mismo tiempo experimenta un boom de sectores históricamente castigados por las políticas económicas, como la energía, la minería o el agro, atraviesa necesariamente una profunda transformación de su estructura… — Alberto Ades 🇦🇷 🇮🇱 🇺🇦 (@adesalb) October 8, 2026

“Es perfectamente posible, y hasta esperable, que algunas actividades se contraigan o desaparezcan. Pero eso no significa necesariamente que la economía esté destruyendo riqueza”, explicó Ades al plantear que se trata de una reasignación de recursos hacia áreas con “ventajas comparativas y una mayor productividad social”.

Sin embargo, señaló que la reasignación de capital y trabajo no es instantánea en los cambios de precios relativos. “Hay capital específico, trabajadores que necesitan reconvertirse, restricciones financieras y dificultades de adaptación (...). Y detrás de cada empresa que cierra hay trabajadores, familias e historias que merecen nuestra atención”, apuntó.

En este contexto, aseveró que la solución para morigerar ese impacto no pasa por aumentar el gasto público y los subsidios o frenar la apertura, sino por profundizar la desregulación (destacó la figura del ministro Federico Sturzenegger), además de reducir distorsiones tributarias, mejorar la movilidad laboral y el acceso al financiamiento.

En ese espíritu, creo que hay tres grandes preguntas macroeconómicas sobre las que me gustaría escuchar más ideas.



1. ¿Es demasiado restrictiva la política monetaria? Sin abandonar los objetivos de inflación, ¿hay margen para una calibración que alivie las condiciones… — Alberto Ades 🇦🇷 🇮🇱 🇺🇦 (@adesalb) October 8, 2026

En su texto en la red social X, Ades respaldó el rumbo adoptado por el Palacio de Hacienda y el Banco Central: “El Gobierno de Milei, con Caputo, Bausili y su equipo económico, ha encarado una tarea verdaderamente titánica, con logros que me parecen ya notables, particularmente en materia de ordenamiento fiscal, desinflación y reducción de la pobreza”.

A su vez, hizo un pedido a sus colegas de cara a un año electoral: “En la Argentina no falta IQ. Tal vez nos falte cultivar más el hábito de ponerlo al servicio de propuestas constructivas, con honestidad intelectual, generosidad y patriotismo”.

Tres interrogantes clave

Sobre el cierre de su mensaje, Ades delineó lo que considera tres grandes dilemas macroeconómicos que hoy marcan los debates en el mercado financiero y que requieren “una discusión abierta, rigurosa y constructiva”:

¿Una política monetaria demasiado estricta? El economista se pregunta si existe margen para aliviar las condiciones financieras sin abandonar los objetivos de inflación. La idea sería facilitar la inversión y darle aire a empresas potencialmente viables para atravesar la transición. De todos modos, reconoce el riesgo que podría implicar para la estabilidad cambiaria.

El economista se pregunta si existe margen para aliviar las condiciones financieras sin abandonar los objetivos de inflación. La idea sería facilitar la inversión y darle aire a empresas potencialmente viables para atravesar la transición. De todos modos, reconoce el riesgo que podría implicar para la estabilidad cambiaria. Los dólares bajo el colchón y la falta de crédito. Ades puso el foco en el ahorro privado fuera del sistema, estimado en unos US$300.000 millones. Además de los blanqueos de capitales, indaga sobre qué condiciones estructurales harían falta para que esa masa de dinero se canalice masivamente hacia los bancos o el mercado de capitales. “Cuesta imaginar una transformación productiva profunda sin una expansión significativa del crédito privado”, sentenció.

Ades puso el foco en el ahorro privado fuera del sistema, estimado en unos US$300.000 millones. Además de los blanqueos de capitales, indaga sobre qué condiciones estructurales harían falta para que esa masa de dinero se canalice masivamente hacia los bancos o el mercado de capitales. El dilema del dólar. El doctor en Economía de Harvard plantea si ayudaría un tipo de cambio real más alto. Por un lado, dijo que aliviaría a los sectores expuestos a la competencia externa y favorecería al turismo o la construcción. Por otra parte, advirtió: “Podría reducir los salarios reales, encarecer insumos importados y deprimir el consumo”. En este sentido, invitó a debatir cuánto de la actual apreciación cambiaria reflejaría una mejora en la productividad y cuánto margen existe para revertirla de manera sostenible.

Alberto Ades, doctor en Economía de Harvard MAURO ALFIERI