Alfonso Prat-Gay: “Este Gobierno es populismo zombie”

CORDOBA.- Alfonso Prat-Gay, ante empresarios convocados por la Fundación Mediterránea, calificó al gobierno de Alberto Fernández como “populismo zombie”, ya que cae el salario real pese al congelamiento de tarifas y aumentan los subsidios. “Queda claro que se agotó la estrategia; se agotó la idea de resolver los problemas tirando la platita”, dijo el exministro de Hacienda, quien sostuvo que “la conducción económica para salir de la crisis debe ser unívoca y sólida, lo que no sucede hoy”

Eligió una figura para graficar la situación: “Si la Argentina fuera el paquete de un alimento en el etiquetado frontal deberían aparecer todas las variables económicas mal: reservas, menos de tres meses de importaciones, pobreza del 40%, inflación cerca del 50%, distorsión de los precios relativos y deuda pública en 90% del PBI”.

“Es imposible resolver este laberinto en el que nos han ido metiendo -subrayó- sin un gran acuerdo nacional. Siempre he propuesto la necesidad de gobernar con mayorías, fue mi primera derrota dentro del gobierno de Mauricio Macri cuando él me dijo que lo íbamos a hacer y a las dos semanas, su Jefe de Gabinete me dijo que no”.

“Lo único que pide el FMI es un programa, que es lo que no puede entregar (Martín) Guzmán”, a entender del economista, por los “tironeos” explícitos en la alianza de gobierno. Indicó que el desafío cambiario es “inmenso” para salir del cepo, porque se agrega una “brecha de casi 100%” que hace que los “comportamientos se empiecen a acelerar”. No cree que la actual gestión pueda avanzar en esa dirección y consideró que “no sería lo conveniente”.

Repasó que en la gestión de la que formó parte, en 2016, no se flexibilizó del todo el cepo, sino que fue “lo mínimo indispensable”. Una diferenciación indirecta con Federico Sturzenegger.

Bases de un acuerdo

Prat-Gay propuso ejes para ese acuerdo nacional que, según sostuvo, “el convocante hoy no está en condiciones de convocar, porque no se puede poner de acuerdo ni adentro de su fuerza”. Lo espera para 2023. “Hay que ver cómo se posiciona el oficialismo el 15 de noviembre, pero estamos disponibles para evitar que esto se salga de cauce”, agregó.

Según el economista, uno de los ejes es discutir el tamaño del Estado que se puede financiar; el otro, la transición del plan social al “trabajo digno”; el tercero es “un sendero de precios relativos que sea estable”; y el cuarto, un programa de desarrollo “sustentable”.

Para el expresidente del Banco Central ese esquema se logra “más fácil de lo que parece”, haciendo foco “en educación y en inversión” para poder generar “trabajo”. Enfatizó que el acuerdo se logra con sectores dispuestos a “poner” y no a llevarse algo. También subrayó que debe dominar los planes de un gobierno del 2023 el sesgo exportador.

Fue más allá de lo económico en su exposición y apuntó que hay que pensar en períodos presidenciales más largos, en que no haya elecciones legislativas cada dos años, en no estar siempre pensando en reformas judiciales, en establecer reglas claras para la macroeconómica. Advirtió que si el nuevo acuerdo es “sin reforma constitucional, mejor”; remarcó que hay que lograr “la república y la justicia social”.

A su entender, todavía no terminó la crisis iniciada en 2001 y para sostener esa tesis eligió primero el área de Seguridad Social: la cantidad de beneficiarios se multiplicó por cuatro (15,8 millones), lo que pone “mucha presión” al sistema, ya que requiere una inversión de 11 puntos del PBI. “La contracara es la mayor presión tributaria para poder sostener eso”, dijo.

El segundo ítem que apuntó es el peso de la deuda pública que “se mantiene; hay rondas y rondas de negociaciones, pero sigue ahí”. El tercero que indicó es el “peso del Estado” que afecta la competitividad de la economía.

“Todo el arco político está de acuerdo en la escasez de dólares, pero lo primero que se hace cuando se asume es aumentar las retenciones; una suerte de esquizofrenia política”, añadió.

Precios relativos complicados

Prat-Gay avanzó sobre las “tensiones” de los precios relativos: entre 2002 y 2007 tuvieron un comportamiento “virtuoso”; en 2008 comenzó el “populismo y el clientelismo” con un atraso cambiario y una reversión de los superávits gemelos; desde 2015 se corrigieron tarifas y se llega “casi” al equilibrio fiscal, pero con “caída de salario real y recesión”, y ahora se retomó el populismo “pero sin recursos, entregando lo que no se tiene”.

En lo político y en tono de campaña, planteó que, por primera vez desde el regreso de la democracia, se está a las puertas de un Senado sin mayoría del peronismo, y agregó que -más allá de las “chicanas”- Juntos por el Cambio “conserva los votos siendo oposición”.

“Lo que quiere decir es que si sostenemos esa unidad, todo indica que en 2023, repitiendo esos resultados, si hay cambio de gobierno, ese cambio puede venir con mayoría en una de las dos cámaras”, dijo, y vinculó eso con las dificultades que les representó en la administración de Mauricio Macri estar “tan lejos” de la mayoría en ambas cámaras del Congreso. También cree que “se acabó la época en que se compraba con platita la dignidad y el voto de los argentinos”.

Subrayó que no alcanza solo con “mantenerse juntos”, sino que hay que trabajar en iniciativas y en soluciones y para un “acuerdo” que permita gobernar. Ratificó que Juntos por el Cambio, si llega al gobierno de nuevo, debe estar dispuesto a lograr esos consensos, “a sumar, a ampliarse”.

En esa línea enfatizó el aporte que se está gestando en Córdoba, entre el Ieral, la Bolsa de Comercio, Idesa, la Universidad Católica y la Siglo 21, con “una propuesta federal para el desarrollo” de la Argentina. En varias oportunidades, elogió la “capacidad” de los institutos de Córdoba para actuar como “faro” de programas de gestión a nivel nacional.