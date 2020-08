Alfredo Leuco, en el programa "Comunidad de Negocios"

El periodista Alfredo Leuco habló de la reforma judicial que promueve el Gobierno y dijo que es un "plan de impunidad y venganza de Cristina Fernández de Kirchner", pero que el "proyecto autoritario de Cristina y el gobierno de Fernández tiene dos límites: el Congreso y los ciudadanos de a pie".

En diálogo con el secretario general de LA NACION, José del Rio, en el programa "Comunidad de Negocios", Leuco empezó refiriéndose a la reforma de la justicia que, según él, es el tema más grave de la actualidad en el plano institucional.

"Cristina Fernández de Kirchner ha tomado el comando de todo lo que tiene que ver con este plan de impunidad y venganza que llevan adelante. Es la agenda de Cristina que busca limpiar su prontuario y el de sus hijos y que sus secuaces queden libres, pero no resulta fácil de cumplir este pacto espurio con Alberto dentro del sistema democrático. Hace tiempo que no había tanta oposición a una reforma que tiene un único objetivo y espero que no se animen a ampliar el número de jueces de la Corte (Suprema)", deslizó.

En tanto, consultado por las declaraciones de Milagro Sala, que dijo que sin reforma judicial no iba a poder recuperar la libertad, Leuco opinó que cometió un "sincericidio". "Ella es una delincuente, una golpeadora de mujeres que le ha robado dinero al pueblo jujeño. Fue condenada en todas las instancias y tiene dos condenas siendo que la inmensa mayoría de los jueces de Jujuy fueron nombrados por el peronismo. Ha cometido delitos. Si no sale de la cárcel es por eso", afirmó.

Por otro lado, el periodista se refirió a la marcha contra el Gobierno que tendrá lugar este 17 de agosto y valoró la movilización ciudadana. "Yo creo que una de las buenas noticias que tiene la república para dar es que el proyecto autoritario de Cristina y el Gobierno de Fernández tiene dos límites. Uno es el Congreso, donde no tienen mayoría calificada para nombrar jueces o al jefe de fiscales y no van a tener los votos aunque hagan una buena elección en 2021. Pero el otro límite, que es la gran novedad política, es la movilización de los ciudadanos de a pie que no tienen militancia", aseguró.

"Se abrió una nueva puerta al civismo en la Argentina por la cual cada uno marcha con sus reivindicaciones en este caso a 170 años de la muerte de San Martín. Nadie obliga a la gente que antes por ahí se quedaba en su casa haciendo zapping. Y otra decisión republicana fue dar batalla y participar en la calle con banderazos y cacerolazos en contra de la jurásica expropiación de Vicentin. También fue por los cacerolazos que no liberaron más presos. Valoro eso mucho. Esa gente quizás no votaría a un dirigente opositor, pero quiere libertad de prensa, una justicia independiente, división de poderes y que no haya impunidad para que los que robaron, paguen", cerró.