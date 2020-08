La protesta, convocada a través de las redes, será a partir de las 16 en calles y plazas de todo el país; la oposición, dividida Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Una nueva movilización opositora cuestionará hoy, desde las 16, al gobierno de Alberto Fernández y las medidas políticas tomadas en el marco de la pandemia. La convocatoria, que surgió en las redes sociales, llamó a marchar en las plazas de todo el país.

Convocada a través del hashtag #17ASalimosTodos, los movilizados se manifestarán en contra del intento del Gobierno de reformar la Justicia, protestas por la inflación, la caída de la economía y el aumento de la inseguridad, y rechazarán también la extensión de la cuarentena -que cumple 150 días- y la excarcelación de detenidos, entre otras cuestiones.

Hubo incluso llamados a manifestarse en defensa de la empresa Mercado Libre y "contra la patota sindical", en referencia al bloqueo de Camioneros a los depósitos de la compañía semanas atrás.

Además del llamado a ocupar las plazas, la convocatoria apunta a marchar en el Obelisco y la quinta de Olivos con banderas argentinas, barbijos y distanciamiento social. Será la tercera marcha en plena cuarentena, luego de las protestas del 20 de junio y 9 de julio.

La movilización, que tiene dividida a la oposición, provocó fuertes cuestionamientos del kirchnerismo en las últimas horas.

"Si alguien convocara a mi mamá a una marcha, lo mato. Yo le diría: ¿jugar con la salud de mi vieja? De ninguna manera", afirmó ayer la camporista Luana Volnovich, titular del PAMI, en declaraciones a FM Milenium. "Nadie tiene que salir de su casa", agregó.

Previamente, el presidente Fernández había dicho que "están equivocados" los que saldrán hoy a la calle. "Yo creo que están equivocados. No están midiendo las cosas adecuadamente. Y si no que le pregunten al gobernador de Jujuy", dijo el mandatario.

La funcionaria se sumó a otras expresiones que acusaron a la oposición de buscar rédito político en el contexto sanitario actual. Sin mencionar directamente a la movilización, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó el viernes a la oposición por "buscar votos" y "cavar la grieta".

El ministro de Salud, Ginés González García, en tanto, afirmó que "es absolutamente innecesario en un momento de riesgo exponer a la gente por una idea política".

Por su parte, cuando se le consultó por la marcha, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dijo: "Es muy importante que todos entendamos que, más allá de las diferencias políticas que podamos tener, el esfuerzo lo tenemos que poner todos en cuidar la vida y cuidar la economía de los argentinos".

Una oposición dividida

Si bien habrá políticos que participarán, la protesta dividió a la oposición. Juntos por el Cambio tuvo voces a favor y en contra de la marcha. Así como hubo llamados a "defender la república", también hubo advertencias sobre el riesgo sanitario que conlleva la congregación de miles de personas en plena pandemia de coronavirus.

El macrismo tendrá a la presidenta de Pro, Patricia Bullrich, como una de las dirigentes de más peso que irá a la movilización. Tras anunciar que participará en auto -para no mezclarse con la gente y evitar el contacto-, la exministra de Seguridad generó la respuesta rápida de otros miembros del partido, que aclararon que la convocatoria no fue orgánica del espacio. Así lo hizo saber el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien afirmó que no participará y pidió extremar los cuidados y respetar los protocolos de distanciamiento social.

"Personalmente no voy a participar", dijo funcionario porteño. Y agregó: "No hay ninguna convocatoria partidaria de ningún tipo, puede haber a título personal pero no partidaria. En un espacio amplio como el nuestro puede haber gente que piense diferente y no por eso va haber una fisura. Puede haber gente que piense diferente y eso tenemos que respetarlo".

Por su parte, el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, directamente pidió que la gente evite movilizarse debido a que "no es el momento" para marchar. "No creo que sea conveniente la marcha del lunes", dijo en declaraciones a Radio Con Vos. "Hay que apelar mucho a la prudencia, a la responsabilidad, al distanciamiento, a no aglomerarse. Se entiende el hartazgo de muchas personas, [pero] tenemos que cuidarnos mucho entre todos nosotros. Yo le pediría a la gente que evite aglomerarse", sostuvo.

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, respaldó el derecho a manifestarse, pero pidió mantener los cuidados. "La necesidad de expresarse siempre es importante, especialmente en un contexto de tanto dolor. Pero las expresiones sociales no tienen que poner en riesgo el esfuerzo colectivo. Manifestarse es absolutamente necesario pero hay otras formas de hacerlo, desde los balcones, con autos (...). Banco la expresión popular, en este momento lo que propongo es que lo hagamos con mucho respeto, con distancia, con barbijos", dijo ayer.

En ese sentido, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, fue duro contra los manifestantes y los que convocan a la marcha. "Juntos por el Cambio no convoca a ninguna marcha. Yo soy radical; no gorila", dijo.

Por el contrario, otros dirigentes llamaron activamente a marchar esta tarde. El actor y exdiputado radical Luis Brandoni fue uno de los principales convocantes a la marcha de hoy. El video en el que llamó a marchar, en el que se lo ve emocionado, se viralizó por las redes sociales en los últimos días.

"Vamos a hacernos oír otra vez. Cumpliendo todos los protocolos que hay que respetar, salgamos a manifestar nuestra oposición a cualquier intento de atropellar las instituciones fundamentales de la democracia republicana", dijo Brandoni en el video.