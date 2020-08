La dirigente de la Túpac Amaru apuntó contra la justicia jujeña y dijo que está "pintada con los colores de la Unión Cívica Radical" Fuente: Archivo

Desde San Salvador de Jujuy, donde cumple la prisión domiciliaria, la dirigente de la Túpac Amaru Milagro Sala se refirió a su situación procesal y sostuvo: "Si no hay una reforma judicial, no va a pasar nada con nosotros". La dirigente apuntó, principalmente, contra la justicia jujeña y dijo que está "pintada con los colores de la Unión Cívica Radical". Sala, condenada a 13 años de prisión por fraude al Estado y asociación ilícita, también abordó las cuestiones sanitarias y económicas en su provincia y denunció que "se están pasando informes truchos y mintiendo con el número de fallecidos".

A un año del triunfo del presidente Alberto Fernández en las Paso y consultada en el Destape Radio sobre si creía que su detención iba a modificarse con el cambio de gobierno, indicó: "Si no hay una reforma judicial, no va a pasar nada con nosotros. Si no cambia la metodología y se saca el cartel del Partido Radical de Jujuy, nosotros nunca vamos a poder recuperar la libertad, nunca". Sala, quien siempre se consideró una presa política, insistió: "Hay que hacer todo un cambio en la Justicia, más que nada en Jujuy, porque está pintada con los colores de la Unión Cívica Radical".

La referente de la Túpac Amaru fue, también, muy crítica con respecto a la administración de la pandemia en su territorio. Sostuvo que "no se está pasando un informe verdadero, se están pasando informes truchos" y que se "está mintiendo con los fallecimientos". Sala dijo que hay hospitales del interior de Jujuy "sin respiradores, sin ambulancias, ni medicamentos" y agregó: "A los que más les están pegando fuerte es a los compañeros que están en el interior, hay lugares donde no hay médicos, es grave, pero es así".

De todas formas, sostuvo: "Esto no es una cuestión de colores políticos, hoy no hay lugar para pelear con la oposición, sino hablarles y darles una reflexión. El presidente Alberto Fernández dijo que prefería salvar vidas, que la economía. Considero que tiene que ser así, hay que salvar vidas y, lamentablemente, no está pasando eso en Jujuy y se sigue mintiendo".

A pesar de esa sintonía con la administración nacional, la dirigente social hizo un llamado al Gobierno: "Hay una desocupación muy fuerte, estamos endeudados en la provincia. Lamentablemente, en una situación económica muy grave. Dependemos de que la Nación nos mande parte de la coparticipación para que se puedan pagar sueldos".

Sala advirtió que hay "comercios cerrados, desocupación, no hay aumento a los estatales" y comentó que entiende los motivos de quienes deben salir a hacer changas para comer. A su vez, dijo que, en Jujuy, "se siguen subiendo los impuestos" y sobre eso, indicó: "Se les corta el servicio cuando no se paga, y a mí que no me vengan a decir que no, porque te puedo pasar una factura de gas de mi casa. Hace un mes pagué $2500 y hoy $7800, eso es un aumento grosero. Están aprovechando la pandemia para hacer grandes negociados, sectores políticos. Me hago cargo de lo que digo, tengo pruebas para demostrar que es así".