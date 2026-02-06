Amcham celebró el acuerdo comercial entre la Argentina y Estados Unidos y pidió el respaldo del Congreso

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) expresó su respaldo a la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíproco entre los gobiernos argentino y estadounidense, al que calificó como “una señal estratégica” para el desarrollo económico, la atracción de inversiones y la mejora de la competitividad del país.

Según la entidad que nuclea al universo de empresas estadounidenses en el país, el acuerdo establece un marco que alinea el entramado normativo argentino con estándares regulatorios internacionales, especialmente en áreas clave como comercio, inversiones, propiedad intelectual, comercio digital, seguridad económica y facilitación aduanera.

En ese sentido, destacó que el entendimiento aporta previsibilidad, reglas claras y seguridad jurídica, condiciones consideradas indispensables para promover inversiones sostenibles y el crecimiento productivo.

Desde el punto de vista comercial, AmCham subrayó que el acuerdo abre oportunidades concretas para profundizar el intercambio bilateral. Para la Argentina, implica la eliminación por parte de Estados Unidos de aranceles recíprocos sobre 1675 productos, lo que podría traducirse en exportaciones adicionales por unos US$1013 millones, junto con la aplicación del trato arancelario de Nación Más Favorecida.

A ello se suma la ampliación del cupo de importación de carne bovina al mercado estadounidense, que permitiría alcanzar hasta US$800 millones adicionales en ventas externas.

En cuanto a Estados Unidos, el entendimiento prevé la eliminación de aranceles por parte de la Argentina en 221 posiciones arancelarias, la reducción al 2% en otras 20 y disposiciones que amplían el acceso para su sector agrícola.

También incorpora compromisos vinculados a la adopción de estándares internacionales, la prevención de barreras al comercio digital, el tratamiento equitativo de minerales críticos, el fortalecimiento de las relaciones laborales, reformas aduaneras y una mayor protección de la propiedad intelectual.

La cámara empresaria señaló además que el acuerdo impulsa una modernización del clima de negocios mediante la reducción de barreras no arancelarias, la digitalización de procesos, la aceptación de normas y aprobaciones internacionales y la simplificación de procedimientos administrativos.

Estas medidas, afirmó, contribuirían a reducir costos operativos y a facilitar la actividad de empresas, pymes y emprendedores.

El documento también resalta el foco en sectores estratégicos como energía, infraestructura, minería y minerales críticos, así como en la promoción de la inversión productiva, la creación de empleo de calidad y la transferencia tecnológica.

En ese marco, los compromisos laborales y ambientales incorporados refuerzan, según AmCham, una visión de desarrollo sostenible e inclusivo.

Finalmente, la entidad consideró que el acuerdo representa un avance relevante en la inserción internacional de la Argentina y resulta compatible con el proceso de ingreso a la OCDE, al profundizar el alineamiento geopolítico con Estados Unidos.

En ese contexto, AmCham instó al Congreso de la Nación a acompañar su tratamiento legislativo para avanzar en la implementación de las medidas necesarias que permitan materializar los beneficios económicos y sociales del entendimiento.