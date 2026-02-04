La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este mes los nuevos valores de las cargas sociales para el personal doméstico. La actualización responde al esquema de movilidad del régimen simplificado y a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del último semestre.

¿Cuánto aumentan los aportes a empleadas domésticas a partir de febrero 2026?

Los empleadores con personal que cumple tareas durante 16 horas semanales o más abonan un total de $37.095,95, un valor que representa un incremento del 8,99% respecto al período anterior.

El desglose de la obligación mensual incluye $21.990,11 para la obra social y $1.821,88 en concepto de contribución previsional. La cuota de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) se ubica en $13.283,96.

El pago a la cobertura de riesgos subió un 0,61% y responde a reglas de actualización diferentes. Este ítem incluye un cargo de $1602 para el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, una cifra que surge de la disposición de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

ARCA oficializó los nuevos valores de los aportes a empleadas domésticas con vigencia a partir de febrero 2026 Freepik

La cifra para el sistema jubilatorio “revela el carácter casi totalmente subsidiado del sistema”, según los datos oficiales. El componente para la salud equivale al monto que pagan los monotributistas de las categorías A, B y C. La normativa vigente asegura la cobertura básica para el trabajador mediante estos fondos mensuales. Los empleadores transfieren estos recursos de forma obligatoria para mantener la regularidad del vínculo laboral. El sistema previsional recibe una parte mínima del total de la carga económica.

Valores vigentes según la carga horaria semanal

Los importes obligatorios resultan más bajos para quienes trabajan menos tiempo por semana. El pago total para el rango de entre 12 y 16 horas semanales llega a $13.727,08. En este caso, el aporte a la obra social cuesta $3.306,32. La contribución al sistema previsional escala a $1.249,06 y el costo de la cobertura de riesgos del trabajo queda en $9.171,70. Estos valores segmentados permiten ajustar el costo de la seguridad social a la extensión de la jornada efectivamente prestada en el domicilio.

El costo total de las cargas sociales para el personal con jornada completa alcanza los $37.095,95 mensuales tras el último ajuste Freepick

Para los vínculos laborales de menos de 12 horas por semana, el empleador transfiere un global de $8.741,78. La salud demanda $1.784,27 y la jubilación exige $624,67. El seguro de la ART fija su valor en $6.332,84. Los incrementos para estas categorías oscilaron entre el 4,6% y el 5%. La falta de aportes complementarios impide el acceso a una obra social o a una jubilación futura para el trabajador.

Los motivos técnicos del reajuste semestral

La Resolución 5645 de 2025 estableció la modalidad de los ajustes para el sector. Los valores se modifican cada seis meses bajo la misma lógica que el régimen del monotributo. El cálculo toma como referencia la variación de precios del Indec. El alza de 14,29% en los rubros de salud y previsión social refleja la inflación acumulada entre julio y diciembre del año pasado. El próximo reajuste ocurrirá en julio de este año, un cambio que contemplará el movimiento del IPC entre enero y junio.

Las escalas de los aportes a empleadas domésticas presentan cambios a partir de febrero Freepik

La cuota del seguro contra accidentes laborales también varió por la integración de sumas fijas a la remuneración básica. El gobierno dispuso que los montos abonados en noviembre y diciembre pasen a formar parte del salario remunerativo desde el primer mes de este año. Los empleadores ya no abonan los montos de $6.000, $9.000 o $14.000 de forma separada, una simplificación administrativa que unifica el salario básico con los adicionales previos, con el fin de ordenar el esquema de pagos mensuales.

Evolución de los salarios mínimos del sector

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares fijó ajustes salariales del 1,4% en noviembre y del 1,3% en diciembre. Los ingresos mínimos para la categoría de tareas generales con retiro se sitúan en $384.722,14 mensuales. La modalidad sin retiro alcanza los $441.806,54. El valor de la hora de trabajo pasó a $3.250,10 para el personal con retiro y a $3.494,25 para quienes cumplen funciones sin retiro.

Los sueldos del servicio doméstico perdieron un 14% de su capacidad de compra en los últimos 12 meses, una caída que surge de la diferencia entre el aumento salarial anual de aproximadamente 13,5% y una inflación estimada del 31,7%. Los pagos fijos adicionales de finales del año pasado quedaron integrados al salario básico.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Silvia Stang.