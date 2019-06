Amplían las cuotas sin interés del Ahora 12 a todos los días de la semana

Fuente: Archivo

Desde mañana, el programa Ahora 12 -y sus variantes- estará disponible todos los días de la semana. La intención oficial es impulsar el consumo con más de 200 cadenas comerciales que ya ofrecen cuotas sin interés, y motorizar así la economía a meses de las elecciones.

El secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner, informó hoy que la resolución con esta novedad fue firmada esta tarde y que mañana se publicará en el Boletín Oficial. De esta manera, el programa creado por Axel Kicillof y mantenido por la gestión del presidente Mauricio Macri ya no sólo estará disponible de jueves a domingo (como era hasta ahora), sino también el lunes, martes y miércoles. Esto durará desde mañana hasta el 31 de diciembre.

Desde comienzos de este mes, el Gobierno anunció -tras un acuerdo con los bancos- una baja de 25 puntos en la tasa de interés del programa Ahora 12 (que incluye las 3, 6 y 18 cuotas). Una semana después informó que más de 200 cadenas ya se habían sumado a una idea optativa, mencionada con el primer anuncio, de ofrecer cuotas sin interés. En este último caso, el costo de financiación lo absorberían los comercios en negociación con la industria.

El Gobierno esperaba duplicar en los primeros meses la facturación del Ahora 12. En los meses previos al anuncio la misma era de $7000 millones. Pero, según dijo Werner, ya en junio (primer mes) lograrán el objetivo de superar los $14.000 millones. No obstante, el secretario no quiso todavía adelantar un número hasta que no estén cerrados los primeros 30 días.

Otras de las novedades, contaron en un encuentro con la prensa en Comercio Interior, es que se sumará al programa oficial un nuevo rubro. Se trata de los pequeños electrodomésticos (pavas eléctricas, licuadoras, procesadoras, batidoras y tostadoras, entre otros).

Además, se podrán comprar colchones, televisores y pequeños electrodomésticos en las tiendas de rubros generales adheridas (grandes supermercados). En esos comercios sólo se podían adquirir hasta la actualidad celulares, computadoras y productos de línea blanca.

Por otro lado, informaron, se duplicará el tope de venta para el rubro de anteojos (de los actuales $5000 a $10.000) y en la venta para motos (de $80.000 a $120.000). Y se sumará el rubro perfumería (productos de cosmética, cuidado personal, y perfumes nacionales).

Ante la consulta de LA NACION, Werner dijo que el programa es un "paliativo" en tiempos de altas tasas para bajar la inflación y señaló que es probable que haya una prórroga (también de Productos Esenciales) después del 31 de diciembre. Buscó así despejar las dudas sobre si el programa es puramente proselitista o sobre si es sustentable en el tiempo.

"El efecto de la baja de tasas en el volumen de consumo fue muy importante", dijo el secretario de Estado. "La expectativa era duplicar la facturación del programa en los primeros meses, pero estamos viendo que eso va a ocurrir ya en el primer mes", agregó Werner.

"Hay muy buena recepción y muy buenos resultados en todos los rubros. Va a tener un impacto en los datos del consumo", dijo el funcionario, que indicó que la mejora se dará gracias a la posibilidad de financiar compras, pero también a la estabilidad y al cierre de paritarias. Rescató además que más comercios se fueron sumando a la posibilidad de dar cuotas sin interés. No es un dato menor luego de que el Indec informara hoy sobre nuevas caídas del consumo en abril.

"Hay una gran diferencia de venta de los días lunes, martes y miércoles frente a lo que pasa de jueves a domingo", dijo un directivo de una de las cadenas de retail de electrodomésticos más importante del país. "Sin el Ahora 12 se vende un 30% menos", contó, y agregó que el programa generó un cambio y los consumidores entran más a los locales, interesados principalmente en productos de línea blanca y en celulares.

"Con la ampliación del programa Ahora 12 de lunes a domingo, Frávega ofrecerá cuotas sin interés todos los días. Es una medida que potenciará el crecimiento que estamos observando este mes", comentó a LA NACION Manuel Sánchez Gómez, director general de la cadena.

"Era una noticia necesaria para llevar tranquilidad y previsibilidad al consumidor, y es una herramienta indispensable para el comerciante", señaló en un comunicado el presidente de Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Gerardo Díaz Beltrán.

Entre las grandes cadenas que ya comenzaron a ofrecer cuotas sin interés están Frávega, Garbarino, Cetrogar, Musimundo, Ribeiro, Personal, Claro, Movistar, Rodó, Sodimac, Easy, 47 Street, Mimo, Ayres, Baby Cottons, Cheeky, Lacoste, Giesso, Jazmín Chebar, Awada, Las Pepas, Prüne, Rapsodia, Trosman, Vitamina, La Cardeuse, Simmons, Giro Didáctico, Cebra, entre muchas otras firmas de electrodomésticos y telefonía; indumentaria, calzado y marroquinería; muebles y colchones; juguetes ; motos y turismo. La lista completa puede encontrarse en www.argentina.gob/ahora-12.

Según los datos a comienzos de mes difundidos por Comercio Interior, si el financiamiento no llega a 0% gracias a que el comercio absorbe la diferencia, el piso oficial es el siguiente: las tres cuotas tendrán una Tasa Nominal Anual (TNA) de 15,33% y 20,30% de Costo Financiero Total (CFT); las seis, de 17,19% (23,11% de CFT); las doce, de 18,39% (25% de CFT); y las dieciocho, de 18,78% (25,89% de CFT). Actualmente, fuera del programa Ahora 12 y sus variantes, las tasas superan el 80%, un valor impagable para el consumidor.

Dentro del programa oficial Ahora 12 y 18 hay televisores, línea blanca (aires acondicionados, lavavajillas, lavarropas y secarropas; cocinas, hornos y anafes; calefactores y estufas; termotanques y calcafoles; heladeras, congeladores y freezers); teléfonos celulares; computadoras, notebooks, y tabletas; material para la construcción; turismo nacional; librería; anteojos; instrumentos musicales; neumáticos, accesorios y repuestos de autos; colchones; motos y bicicletas. Y, tanto en los primeros como a los Ahora 3 y Ahora 6, se suman además indumentaria, calzado y marroquinería; muebles; libros; juguetes; y artefactos de iluminación.