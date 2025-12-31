Domingo Cavallo proyecta crecimiento en 2026, pero le pide al Gobierno “no dormirse en los laureles”

CÓRDOBA.- El último posteo del año de Domingo Cavallo en su blog personal plantea que hay factores que permiten sostener que el 2026 será un año de crecimiento económico, pero advierte que el Gobierno “no debe dormirse en los laureles”. Sostiene que conseguir que se complete la reactivación en los sectores que dependen del mercado interno y que las mejoras sean sostenibles en el tiempo, requiere de la sanción, en lo posible por ley, “de un nuevo régimen monetario y cambiario como el que funciona muy bien en Perú”, de la modernización laboral.

Cavallo asegura que la “apertura de la economía y las modificaciones para eliminar el sesgo anti exportador de la estructura de precios relativos” deben posponerse hasta que la modificación del régimen monetario, cambiario y financiero para asegurar un tipo de cambio en un nivel de equilibrio sin restricciones al movimiento de capitales (salvo las necesarias para desalentar el carry trade).

“Cuando se encare esta etapa, será fundamental que se eliminen los impuestos indirectos que encarecen los costos de producción de los bienes transables internacionalmente o al menos, se compensen con reembolsos y reintegros a las exportaciones hasta que esos impuestos sean eliminados”, describe.

En su reporte, el exministro sostiene que la aprobación por el Congreso del presupuesto es un “muy buen comienzo” porque “va a permitir la consolidación del gran logro de los dos años precedentes: el fuerte ajuste del gasto público y la eliminación del déficit fiscal” y apunta que su ejecución, así como las negociaciones para que las provincias acompañen el ajuste, se facilitará “si se acelera el proceso de reprivatización de las empresas que fueron estatizadas después del abandono de la convertibilidad” y si esos recursos van a “aumentar la inversión en infraestructura pública que ha venido deteriorándose desde hace varios años”.

Respecto del régimen monetario y cambiario peruano, Cavallo cita la columna publicada por el economista Jorge Vasconcelos en LA NACION y subraya que es “importante para que el mercado cambiario y la expansión del crédito al sector privado se liberen de trabas burocráticas y manejos impredecibles”. En esa línea, sostiene que el riesgo país debería descender a no más de 300 puntos básicos,“cuando esto ocurra, tanto las tasas de interés en pesos como en dólares se ubicarán en niveles reales no más altos que la tasa de crecimiento potencial de la economía”.

Domingo Cavallo plantea que bajar la tasa de riesgo país es clave, más que acelerar la reducción de la inflación. Mauro Alfieri - LA NACION

“Sin la completa liberalización cambiaria y financiera va a ser muy difícil que las expectativas de los inversores privados en el sector real de la economía ayuden tanto a la estabilidad macroeconómica como al crecimiento vigoroso”, añade.

Cavallo enfatiza la importancia de la modernización laboral, aunque aclara que no tanto por las modificaciones que introduce en el régimen laboral -cuyos efectos recién se verán en el mediano plazo- sino porque “incluye ingredientes muy valiosos en materia impositiva para alentar la inversión en empresas medianas y pequeñas”. Extiende los incentivos fiscales que asegura el RIGI a las grandes inversiones.

Inflación y riesgo país

A su entender, la reducción de la tasa de riesgo país es más importante que la reducción inmediata de la tasa de inflación porque “si no baja la tasa de riesgo país siempre estará como espada de Damocles un posible salto devaluatorio o la necesidad de frenarlo mediante muy altas tasas de interés”.

En otro punto, analiza que como aún existen restricciones cambiarias (el cepo a las empresas) y que ya no podrá utilizarse el tipo de cambio como ancla nominal complementaria de la cantidad de dinero, “no es prudente que el Gobierno anuncie metas de inflación muy ambiciosas (decir, por ejemplo, que en agosto la tasa de inflación comenzará con 0) porque corre el riesgo de ser desmentido por la realidad”.

Agrega que, para conseguir esa meta, debería “aplicar una política monetaria tan restrictiva y fuerte contención salarial impuesta desde el Estado, que acentúe el clima recesivo en el mercado interno. Es mucho más conveniente fijarse una meta ambiciosa en materia de tasa de riesgo país, porque cuando esa meta se consiga, será posible implementar un plan sostenible y consistente de estabilización y crecimiento”.

Sobre la reactivación del mercado interno, indica que se producirá en la medida en que se mantengan tasas reales de interés no superiores al crecimiento potencial de la economía y la expansión del crédito interno al sector privado facilite la inversión familiar y empresaria. Para hacerlo sin trastocar el superávit fiscal, sugiere combinar la privatización de las empresas estatales con nuevas concesiones de obras y servicios públicos a financiarse con peajes y con los ingresos que generen las privatizaciones.

Cita

Cavallo hace referencia a la entrevista de este diario a Diego Giacomini, en la que el economista sostiene que el presidente Javier Milei “se metió en un callejón sin salida” y analiza que al haber utilizado el tipo de cambio como ancla nominal con controles de cambio, se ha producido un atraso cambiario.

El exministro coincide con esa mirada, pero ratifica que si se eliminan las restricciones cambiarias y se hace funcionar al sistema monetario, cambiario y financiero como viene sugiriendo “el único efecto estanflacionario que puede provocar, será temporario y desaparecerá tan pronto el tipo de cambio nominal se ubique a un nivel de equilibrio del tipo de cambio real, y el manejo macroeconómico podrá seguir conduciendo a la estabilidad con crecimiento económico”.