Andrés Ibarra: "Hay una gran postura política en la polémica por Smartmatic"

Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete y secretario de Modernización, defendió a la compañía envuelta en la polémica luego de que el kirchnerismo presentó un amparo para que la aparten del escrutinio provisorio Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de agosto de 2019 • 15:45

Tras las denuncias sobre la supuesta falta de transparencia en los sistemas de transmisión de telegramas y el conteo de votos para las próximas elecciones, Andrés Ibarra, vicejefe de Gabinete y secretario de Modernización, defendió a la compañía envuelta en la polémica, Smartmatic, y dijo que "hay una gran postura política" en las críticas.

De cara a las PASO, el funcionario explicó que hubo un proceso a cargo de la Dirección Nacional Electoral (DNE), una licitación "abierta y transparente" en la que participaron cinco empresas internacionales.

"Se hizo una revisión técnica, se abrieron los sobres y ganó Smartmatic, que es de origen venezolano, pero es una compañía global que participó en decenas de escrutinios en todo el mundo. Por eso calificó", detalló Ibarra en diálogo con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, durante el evento "Revolución de la Economía Digital" organizado por el diario.

Explicó que la utilización de estas tecnologías permite ahorrar "un 50% del presupuesto" en comparación con las elecciones 2015. El secretario de Gobierno explicó cómo funciona la herramienta: "Antes, las elecciones en la Argentina eran puramente cuestiones de logística y de traslado de telegramas a un centro de transmisión, y luego al centro de escrutinio. Lo que estamos haciendo es migrar 11.000 de las 15.000 escuelas involucradas al escaneo de telegramas. En el proceso los fiscales tienen la copia formal y legal de todo eso, pueden ver y sacar fotos".

Explicó que el Gobierno no hace nada que no esté aprobado "por la Cámara Electoral". Y dijo que "pedir la prohibición" de Smartmatic "no tiene ningún sentido", porque pasó por todas las etapas de prueba correspondiente.

También detalló que, para estos comicios, también se armó una red de "back up" de 1200 oficinas de correo que quedan, en promedio, a ocho kilómetros de cada escuela. Si no se puede transmitir el telegrama desde la escuela, se traslada al centro que tiene asignado y se transmite desde allí.

Como última alternativa y "en el peor de los casos", el telegrama que no pudo transmitirse desde la escuela ni desde la oficina de correo puede ir "al proceso logístico tradicional", al centro de cómputos de Barracas.

"Hay una gran postura política en todo esto [por las críticas a Smartmatic], el proceso es muy transparente y vamos a hacer todo lo necesario para que sea lo más transparente posible. No hay nada que esconder", resumió el funcionario.

Tecnología para el Estado

Ibarra no solo habló de la tecnología electoral, sino también de la que utiliza el Gobierno para capacitar a los empleados públicos y para llevar más conectividad a cada punto del país.

Sobre la capacitación de empleados públicos, el vicejefe de Gabinete explicó que el Gobierno generó una "carrera con itinerarios formativos" para que la gente se capacite "en función de lo que hace el Estado". El plan está relacionado con los objetivos de cada área y es inseparable de otro concepto que se utiliza ahora en la función pública: "Planeamiento de dotaciones".

"Nosotros queremos fortalecer la carrera pública con las dotaciones que corresponden, porque todo esto es financiado por todos los argentinos", dijo.

Sobre la red de conectividad 5G, otra de las grandes protagonistas del evento, explicó que primero se va a terminar de desplegar la red 4G: "Hoy el 70% de las localidades ya tiene alguna antena de algún operador, y a fin de año vamos a estar sobre el 93% de la población argentina", apuntó.

También explicó que la velocidad de banda ancha, que antes era de 4,5 megabits por segundo, hoy está en "más de 17". "Tenemos que llegar a números mayores", concluyó Ibarra.