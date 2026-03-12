Corrientes lanza un plan de desendeudamiento por más de $130.000 millones para familias y empresas

El Banco de Corrientes junto con el Gobierno de la provincia, presentó un plan integral de refinanciación destinado a asistir a familias y empresas de la provincia en un contexto económico desafiante. La iniciativa, denominada “Corrientes Sostiene”, contempla una asistencia financiera superior a los $130.000 millones y apunta a aliviar la carga de deuda, proteger el empleo y sostener la actividad productiva local.

El programa fue anunciado por el gobernador Juan Pablo Valdés y la presidente del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, durante un acto realizado en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno. La medida forma parte de los ejes de gestión delineados por el mandatario provincial durante la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo.

Según informaron las autoridades, el plan busca acompañar a la economía correntina mediante mecanismos de refinanciación que permitan ordenar las finanzas de los hogares y dar mayor previsibilidad a empresas y productores.

El Gobierno provincial y el Banco de Corrientes presentaron “Corrientes Sostiene".

Alivio para familias

Uno de los componentes centrales del programa es Corrientes Sostiene Familias, que permitirá refinanciar deudas de tarjeta de crédito desde $100.000 en 6 o 12 cuotas fijas, con una tasa especial que implica una reducción de 29 puntos respecto de las condiciones habituales.

La medida prevé un alivio financiero estimado en $90.000 millones y alcanzará a unos 89.000 correntinos en toda la provincia.

Para solicitarlo, los interesados tendrán plazo desde el 6 hasta el 12 de marzo; y desde el 16 de marzo al 16 de abril, con un trámite simple de manera telefónica, llamando al 0800 444 0160 (Contact Center del BanCo) o al 011 4379 3419 (Servicios Generales Visa) de lunes a viernes, de 9 a 21 horas.

Refinanciación para empresas

El plan también incluye Corrientes Sostiene Empresas, orientado a compañías y productores que utilicen el 75% o más de su límite de crédito en cuenta corriente o tarjetas corporativas, o que presenten dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias.

En estos casos, el programa permite refinanciar hasta el 80% de los saldos en planes de hasta 12 cuotas fijas, con una tasa especial que reduce 15 puntos respecto de las condiciones vigentes.

La iniciativa generaría un alivio financiero de más de $40.000 millones y alcanzaría a más de 1400 empresas de la provincia. Las solicitudes deberán tramitarse a través de las sucursales del banco, junto con el oficial de cuenta correspondiente.

Cuentas ordenadas y apoyo a la economía local

Durante la presentación, el gobernador Valdés destacó que la provincia puede implementar este tipo de herramientas gracias a su situación fiscal.

“La provincia se encuentra con sus cuentas ordenadas, por eso podemos brindar una asistencia financiera estimada en 130.000 millones de pesos a 89.000 familias y 1400 empresas correntinas”, señaló.

El mandatario sostuvo que facilitar la refinanciación de deudas permite proteger el empleo y sostener la producción. “Ayudarlos a desendeudarse es una manera concreta de cuidar el trabajo, la producción y a los emprendimientos, y de dar tranquilidad y orden a los correntinos para que la provincia pueda seguir creciendo”, afirmó.

El rol de la banca pública

Por su parte, Sprovieri subrayó que el plan busca acompañar tanto a los hogares como al sector productivo en un contexto de reorganización económica.

“Cuando una economía se está reordenando, la vida real no espera. Las familias necesitan ordenar sus cuentas y las empresas necesitan aire para seguir produciendo, pagando sueldos y sosteniendo actividad”, explicó.

La titular del banco remarcó además el papel de la banca pública en momentos de dificultad. “Nuestra misión no es solo maximizar utilidades, sino acompañar el crecimiento productivo y estar presentes en los momentos difíciles”, señaló, al recordar que la entidad aplicó medidas similares durante la pandemia, los incendios y los eventos climáticos que afectaron a la provincia.

Finalmente, destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para sostener la economía local. “Cuando una empresa se sostiene, se sostiene el empleo; y cuando una familia puede ordenar sus cuentas, recupera tranquilidad. Este plan representa previsión, responsabilidad y un compromiso concreto con cada correntino”, concluyó.

