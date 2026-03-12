Con 80.000 personas: Expoagro vivió otra jornada récord y con un aluvión de consultas para invertir en vacas

SAN NICOLÁS.– La tercera jornada de Expoagro, que tuvo otra gran concurrencia de público, con un récord de 80.000 personas, comenzó bajo un cielo nublado que por momentos amenazaba con lluvia, pero con el correr de las horas el sol terminó imponiéndose. El movimiento en la muestra, sin embargo, no se detuvo. Los caminos internos del predio se llenaron otra vez de productores que recorrieron los stands, participaron de las actividades y se detuvieron a preguntar por maquinaria, insumos y tecnología. En medio de ese movimiento hay un sector del predio que este año concentra buena parte de la atención: el ganadero. Allí, entre corrales, remates y empresas que ofrecen equipamiento, se refleja el gran momento que vive la actividad, impulsada por precios de la hacienda en niveles históricos y una demanda que sigue fuerte. Hay muchas más consultas y ventas que hasta subieron un 50%.

Ese impulso no solo se vio en los remates de la muestra —donde se concretó la subasta más grande de la historia en un día para una empresa, con más de 38.000 cabezas vendidas— sino también en el movimiento de los stands. Con 11 remates programados y más de 160.000 animales para comercializar, la ganadería se convirtió en uno de los sectores más activos de Expoagro.

Empresas del rubro aseguraron que las consultas crecieron entre un 30% y un 40% y que en algunos casos aumentaron hasta un 50% respecto del año pasado. “La ganadería está viviendo un salto que se ve en los precios, en las inversiones y en el ánimo del productor”, coincidieron en el sector.

Los stands vinculados a la ganadería reciben un flujo constante de productores Marcelo Manera

Ese movimiento se nota claramente en los stands. En el de FeedPlas, dentro del sector ganadero de Expoagro, el flujo de productores que se acercaban hoy a preguntar por los productos no se detenía. Según contó Fernando Maceru, de la empresa, el nivel de consultas se duplicó respecto del año pasado, algo que —dice— refleja un mayor interés de los productores.

“Hay más consultas y mucho interés. La gente viene mucho más decidida a renovar los equipos que ya tiene viejos y a averiguar por alternativas nuevas”, señaló. La firma fabrica bateas y bebederos plásticos transportables para la alimentación y la bebida del ganado, utilizados principalmente en ganadería bovina, aunque también en producciones ovinas y equinas.

Para Maceru, ese movimiento también refleja un cambio en el ánimo del sector. “Antes el productor miraba si esto iba a continuar o no. Ahora ya ven que este es el segundo año y que la perspectiva para el tercero también viene para arriba. Y eso acá se nota”, afirmó.

Empresas del sector aseguran que las consultas crecieron entre 30% y 40% respecto del año pasado.

Un panorama similar describieron en Kraster Argentina, empresa que fabrica instalaciones ganaderas como mangas, corrales, casillas de trabajo y galpones. Matías Gallo explicó que no solo creció la demanda, sino también el interés por equipamientos de mejor calidad. “Se nota en lo que piden. Nosotros hacemos productos galvanizados y pintados. Antes era difícil que eligieran los de mayor calidad; hoy los productores los buscan y no tienen problemas para pagarlos”, señaló.

Según detalló, las ventas de la empresa crecieron cerca de un 40% en el último tiempo, impulsadas principalmente por la actividad ganadera. “Creemos que este movimiento se va a mantener”, agregó.

Algo similar ocurre en Industrias Tango, donde dijeron que el año empezó con un fuerte impulso para el negocio. Según contaron desde la empresa, en enero vendieron el doble que en el mismo mes del año pasado y en febrero el triple. Ese movimiento, explicaron, está ligado a una mayor estabilidad que les permite ofrecer mejores condiciones comerciales.

“Hoy tenemos la posibilidad de dar financiamiento”, señalaron. La empresa —que participa por cuarto año en Expoagro— fabrica implementos para el manejo ganadero y agrícola, como pinches y elevadores de rollos, chimangos para cargar grano en mixers, grúas para mover bolsones y desmalezadoras. En la muestra, además, estimaron entre un 30% y un 40% más de consultas que en otras ediciones.

En el marco de Expoagro también se realizó la jura de la raza Braford, que mostró una fuerte convocatoria de público. Según contó Juan Manuel Alberro, presidente de la Asociación Braford Argentina, hubo más del doble de gente mirando la jura que el año pasado. “Los números no son solo una foto del momento, creemos que vinieron para quedarse”, afirmó Alberro. Ese escenario, sostuvo, se apoya en la retención de vientres y en la demanda internacional, a lo que se suma el posible impacto del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea y la ampliación de la cuota de exportación de carne a Estados Unidos.

La ganadería atraviesa un buen momento de precios

Uno de los momentos que mejor refleja eso que vive el sector en la semana ganadera de la muestra fue el remate récord de Colombo y Magliano, que comercializó 38.051 cabezas en una sola jornada en una subasta que se extendió por más de 14 horas.

Según explicó el martillero Juan Pedro Colombo, la fuerte demanda permitió vender rápidamente los animales en un contexto de poca oferta. Incluso algunos valores terminaron entre 5% y 10% por encima de lo que suele verse en este tipo de remates. En esa subasta, el ternero de hasta 180 kilos llegó a pagarse $8050 por kilo.

Los buenos precios también se vieron en otros remates de la muestra. Una de las consignatarias fue Haciendas Villaguay, que realizó una subasta de 24.000 cabezas distribuidas en 235 lotes. Bautista Bastanchuri, martillero y gerente comercial de la firma, destacó que el resultado fue positivo tanto por la calidad de la hacienda como por la respuesta de la demanda.

“Se hizo un poquito largo, pero con muy buena hacienda y muy buenos precios”, señaló. En ese remate predominó el macho: cerca de 14.000 terneros, mientras que el resto se repartió entre categorías mixtas y hembras, una señal que —según explicó— refleja la retención de vientres que hoy se observa en muchos rodeos.

Bastanchuri vinculó ese comportamiento con el contexto productivo y económico. Tras una buena primavera y con campos en buen estado en varias regiones, muchos productores optan por quedarse con parte de la hacienda.

Explicó que hoy la venta de una jaula de terneros puede rondar los $140 millones, lo que permite cubrir buena parte de los gastos sin necesidad de desprenderse de más hacienda. En ese escenario, muchos prefieren seguir recriando y sumando kilos en el campo.

En el remate de la firma Pedro Noel Irey se comercializaron 16.500 cabezas, con valores que reflejan el buen momento del sector. Así lo señaló el consignatario Juan Manuel Izcurdia, quien sostuvo que el contexto actual es “histórico” en la relación entre el dólar y el valor de la hacienda.

Del total vendido, unas 10.000 animales fueron machos y 4000 hembras, una diferencia que atribuyó a la retención de vientres que hoy realizan muchos productores para recomponer o ampliar los rodeos. Además, se vendieron alrededor de 2000 vacas de cría.

Según sostuvo, lo que se ve en la muestra es un reflejo del clima que hoy predomina en el campo. Cuando se dan estas condiciones, explicó, la renta del productor suele volver al propio campo en forma de inversiones, mejoras e infraestructura.