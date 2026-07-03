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Anses: así queda la jubilación mínima en julio luego del aumento y el bono

El incremento del 2,15% impacta en los valores del haber mínimo del mes, a cuánto llega la cifra si se añade el bono extraordinario

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El monto exacto de la jubilación mínima con el aumento mensual y el bono
El monto exacto de la jubilación mínima con el aumento mensual y el bono

Los jubilados y pensionados de todo el país reciben en julio un incremento en sus haberes, que es del 2,15%, por lo tanto ya es posible calcular cómo queda la jubilación mínima en julio luego del aumento y el bono.

El valor de la jubilación mínima, junto al bono
El valor de la jubilación mínima, junto al bonoShutterstock

En el séptimo mes del año, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 2,15%, en concordancia con la inflación registrada en mayo, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Las nuevas cifras fueron establecidas por el Gobierno, que actualizó los valores de los haberes de las jubilaciones y pensiones para julio, mediante la resolución 186/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Así queda la jubilación mínima en julio, luego del aumento y el bono

En el siguiente cuadro figura el monto de la jubilación mínima a percibir en julio, junto al bono previsional, que se liquida de manera completa:

Tipo de jubilación o pensiónHaber con aumentoBonoTotal a cobrar
Jubilación mínima
$411.989,33
$70.000
$481.989,33

La actualización mensual modifica el monto del haber mínimo previsional, pero también impacta en las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Quiénes cobran el bono previsional de julio

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $481.989,33.

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
Los pasos en Anses para tramitar la jubilación
Los pasos en Anses para tramitar la jubilación
  • Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
  • Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o declaración jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde a la solicitud de prestaciones previsionales.
  • Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
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