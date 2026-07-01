Aguinaldo: cómo armar una cartera de inversión con $100.000 y hacer rendir el dinero

El cobro del aguinaldo a fines de junio abre la puerta a capitalizar ese ingreso significativo. No hace falta destinar la totalidad de esa remuneración extra en activos financieros: con solo un pequeño monto se puede empezar a invertir. Todo depende del perfil de riesgo que cada inversor esté dispuesto a asumir al momento de crear su cartera.

Se puede empezar a invertir con $100.000 del aguinaldo Shutterstock

Flavio Castro, Asset Management de Criteria, señaló que, para quienes buscan aprovechar el aguinaldo como una primera incursión en el mundo de las inversiones, una de las alternativas más accesibles son los Fondos Comunes de Inversión (FCI). “Este instrumento permite acceder a una cartera diversificada de activos sin necesidad de contar con un capital elevado”, indicó. Además, ofrece estrategias alineadas con los objetivos de cada persona: desde fondos locales con exposición a liquidez inmediata hasta Cedears de ETF, que replican índices globales como el S&P 500.

Damián Vlassich, team lead de Estrategias de IOL Inversiones, detalló que se puede armar una cartera de inversión con $100.000 que equilibre “exposición a activos de riesgo con instrumentos de liquidez inmediata”, tanto en pesos como en dólares. En ese sentido, propuso algunos instrumentos de inversión que permiten “mantener un colchón de liquidez relevante, mientras el mercado local define su dirección post-electoral”:

El 10% en un FCI de pesos de corto plazo porque “actúa como reserva operativa”, con el cual se puede aprovechar tasas competitivas sin resignar liquidez.

porque “actúa como reserva operativa”, con el cual se puede aprovechar tasas competitivas sin resignar liquidez. El 30% en un FCI en dólares , que cumple la doble función de dar “rendimiento en divisa dura con disponibilidad”.

, que cumple la doble función de dar “rendimiento en divisa dura con disponibilidad”. El 50% en renta variable estadounidense a través de Cedears . Los pilares son SPY -que replica el índice S&P 500- y Microsoft porque combinan “amplitud de mercado con calidad de balance”. También incluye Nvidia , para capturar el ciclo de inversiones en infraestructura de inteligencia artificial, y el fondo XLP como cobertura defensiva del sector consumo.

. Los pilares son -que replica el índice S&P 500- y porque combinan “amplitud de mercado con calidad de balance”. También incluye , para capturar el ciclo de inversiones en infraestructura de inteligencia artificial, y el fondo como cobertura defensiva del sector consumo. El 10% en el bono Bopreal (BPOC7) suma renta fija soberana en dólares de baja duración como “amortiguador de volatilidad de la cartera en su conjunto”.

Los especialistas recomiendan empresas tecnológicas como Microsoft para invertir el aguinaldo (AP Foto/Thibault Camus, Archivo) Thibault Camus - AP

Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold, ofreció una alternativa para un perfil moderado con plazo de inversión de uno o dos años. Su esquema destina el 65% a renta fija: el 40% va a un FCI en dólares, que funciona como “un ancla de estabilidad y carry en moneda dura para el perfil moderado”; el resto al bono soberano AO28, valorado por su interés mensual y rendimiento anual cercano al 8%.

En cuanto a la renta variable, Colombo ofreció opciones de acciones y Cedears que buscan maximizar el retorno mediante activos no correlacionados, aunque con mayor riesgo. Incluyó Pampa Energía (por considerar que está “rezagada” respecto a otros papeles de empresas energéticas), el SPY por su exposición a las 500 empresas líderes, y Nubank y Microsoft como apuestas estratégicas en el sector tecnológico.

Por su parte, el equipo de SBS Research sugirió preferencias de inversión para diferentes perfiles:

Conservador: priorizó la preservación de capital y la generación de rentas. Asignó un 30% al dólar MEP -uno de los tipos de cambio más baratos que se puede adquirir por el mercado bursátil- y un 40% a FCI en pesos que buscan capturar valor mediante Lecaps y la gestión activa entre curvas CER y tasa fija. Complementó con exposición soberana en dólares a través del AO27 (15%), que ofrece cupones mensuales y vencimiento cercano; y el GD35 (5%) por su potencial de apreciación tras la mejora creditaria de la Argentina.

El sector energético argentino también se destaca como inversión Sobrevolando Patagonia - Shutterstock