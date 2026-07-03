“Comportamiento irregular”: tras el envión de las exposiciones, la venta de maquinaria agrícola frenó en junio y el semestre quedó levemente por debajo de 2025

Después de dos meses de fuerte movimiento comercial, el mercado argentino de maquinaria agrícola perdió impulso en junio. Los patentamientos de cosechadoras, tractores y pulverizadoras alcanzaron las 480 unidades, lo que representó una caída del 32,4% respecto de mayo y una baja del 5,1% frente al mismo mes del año pasado, según informó la División Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Con este resultado, el primer semestre cerró con 3303 unidades patentadas, apenas 1,9% menos que en igual período de 2025, cuando se habían registrado 3367 equipos.

Si bien la diferencia acumulada es reducida, el comportamiento de junio reflejó un freno luego del fuerte repunte observado durante abril y mayo, meses impulsados por el calendario de exposiciones y las herramientas comerciales disponibles para el sector.

Las ventas de cosechadoras, tractores y pulverizadoras cayeron más de 32% respecto de mayo y el acumulado del año quedó 1,9% por debajo del mismo período de 2025 Acara

En Acara resumieron el escenario con una frase que sintetiza el comportamiento del mercado: “Luego del pico de abril y de un mayo todavía razonable, junio mostró una corrección fuerte en los tres productos principales, dejando al primer semestre nuevamente por debajo del año anterior”.

La entidad remarcó que “el mercado mantiene actividad, pero la recuperación sigue siendo irregular, dependiente de eventos comerciales, financiación y conversión efectiva de operaciones”.

El mayor retroceso mensual se observó en las cosechadoras. Durante junio se patentaron 43 unidades, exactamente la mitad de las registradas en mayo, cuando habían sido 86. En la comparación interanual también hubo una baja del 21,8%, ya que en junio de 2025 se habían patentado 55 máquinas.

El mayor retroceso mensual se observó en las cosechadoras; durante junio se patentaron 43 unidades, exactamente la mitad de las registradas en mayo, cuando habían sido 86 Gentileza

Sin embargo, este segmento continúa siendo el más sólido del año. Entre enero y junio acumula 463 unidades, un crecimiento del 8,7% respecto del mismo período de 2025, siendo el único de los tres grandes rubros que mantiene una mejora acumulada positiva.

En tractores, el segmento de mayor volumen del mercado, se patentaron 392 unidades, un 28,5% menos que en mayo y un 3,9% menos que en junio del año pasado. El acumulado del semestre quedó en 2544 unidades, con una baja del 2,9% interanual.

En tractores, el segmento de mayor volumen del mercado, se patentaron 392 unidades, un 28,5% menos que en mayo y un 3,9% menos que en junio del año pasado Robb Long Photography

Las pulverizadoras, por su parte, registraron 45 patentamientos, un descenso del 40,8% frente a mayo, aunque mostraron una mejora del 4,7% respecto de junio de 2025. Aun así, en el acumulado del año continúan con un retroceso del 7,8%.

Para Acara, el desempeño del mes pasado dejó una señal clara sobre el comportamiento del negocio. “Junio cortó la expectativa de recuperación sostenida: los tres productos cayeron fuerte contra mayo y el total del semestre quedó nuevamente por debajo de 2025”, indicó la entidad en sus conclusiones ejecutivas.

El informe también señala que las cosechadoras continúan siendo el segmento más firme del año, aunque advierte que “la caída mensual del 50% muestra que el mercado no tiene todavía una demanda estable y sostenida”.

En el caso de los tractores, Acara alertó sobre una situación adicional que puede distorsionar la lectura de las estadísticas. Según explicó, “el segmento vuelve a quedar por debajo del año anterior y confirma que la recuperación de abril/mayo no logró sostenerse con continuidad”. Además, advirtió que el mercado podría estar registrando un ingreso creciente de equipos importados que no siempre quedan reflejados en los patentamientos oficiales debido a la ausencia de redes tradicionales de concesionarios.

Respecto de las pulverizadoras, el informe destacó que fue el único rubro que logró una mejora interanual en junio, aunque aclaró que todavía permanece rezagado cuando se observa el desempeño del semestre completo.

Respecto de las pulverizadoras, el informe destacó que fue el único rubro que logró una mejora interanual en junio, aunque aclaró que todavía permanece rezagado cuando se observa el desempeño del semestre completo

Otro de los mensajes centrales del trabajo es que el rebote observado durante abril y mayo todavía no alcanzó para consolidar una tendencia. “El dato central del mes es que abril y mayo no alcanzaron para transformar el rebote en tendencia”, resumió Acara.

En materia de participación de mercado, John Deere mantuvo el liderazgo en cosechadoras con el 52,3% de participación, mientras que el grupo CNH —integrado por Case y New Holland— concentró el 39,1%. En tractores, John Deere encabezó el ranking con el 37,5% del mercado, seguido por New Holland y Case, ambos con el 13,4%, mientras que Pauny alcanzó el 8,5%. En pulverizadoras, el liderazgo correspondió a Caimán, con el 21,6% del mercado, seguida por Metalfor (18,9%) y PLA (18,6%), en un segmento donde predominan las marcas nacionales.

De cara a la segunda mitad del año, Acara considera que el principal desafío será consolidar una demanda menos dependiente de factores coyunturales. La entidad concluyó que será necesario “convertir oportunidades en patentamientos reales, evitar que el mercado dependa exclusivamente de picos comerciales como Expoagro y Agroactiva, y sostener una demanda más regular que permita planificar stock, márgenes y estructura comercial con menor volatilidad”.