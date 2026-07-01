Grupo Bind designó a Marcela Fernie como nueva CEO

Grupo Bind tiene nueva CEO en la Argentina. El grupo financiero incorporó a Marcela Fernie para liderar la próxima etapa, con foco en la consolidación de su ecosistema de negocios, la innovación y el desarrollo de nuevas soluciones para empresas e instituciones.

Se trata de una ejecutiva con más de 30 años de experiencia en la industria financiera, tecnológica y de medios de pago, llegada desde Banco Galicia, donde trabajó durante casi 15 años y de donde egresó en febrero como CPO (Chief Product Officer).

Licenciada en Economía por la Universidad Católica Argentina, dejó también huella en Banelco y Citibank, donde ocupó cargos ejecutivos en áreas comerciales, de banca minorista y marketing, impulsando cambios que van más allá de lo tecnológico. A lo largo de su carrera integró los directorios de Modo y Gire y ejerció la presidencia de Coelsa.

“Fernie es reconocida como una de las referentes en transformación digital de la banca argentina. Su trayectoria se caracteriza por impulsar modelos de trabajo donde Producto, Tecnología, Marketing y Operaciones comparten objetivos de negocio, entendiendo que la tecnología solo genera valor cuando responde a una estrategia comercial y mejora de forma concreta la experiencia de los clientes”, enfatizaron desde Grupo Bind a la hora de comunicar su nombramiento.

Por su parte, Fernie señaló: “Mi desafío será trabajar junto al Directorio y a todo el equipo para fortalecer el ecosistema de negocios, impulsar nuevas oportunidades de crecimiento y seguir desarrollando soluciones innovadoras que generen valor para nuestros clientes y aliados estratégicos”.

Ariel Sigal asumió como chairman de Grupo Bind en 2025

La incorporación de Fernie se produce en un contexto de transformación del sector financiero impulsada por la digitalización, la expansión de los ecosistemas de servicios financieros y la adopción de nuevas tecnologías.

Asimismo, el nombramiento llega un año después de que Grupo Bind incorporó un nuevo chairman. Se trata de Ariel Sigal, un ejecutivo con extensa carrera en la industria financiera: graduado de contador en la Universidad de Buenos Aires, con un máster en Finanzas en la Ucema, se desempeñó tanto en la plaza local como en otros mercados.

Pase de manos

Marcela Fernie reemplaza a Andrés Meta, accionista de Grupo Bind, que continuará participando en la definición estratégica y el desarrollo de los negocios del grupo. En ese marco, señaló: “Mi compromiso con Bind y con este proyecto sigue intacto. Voy a continuar involucrado en el negocio, en la estrategia y en los temas clave del día a día, acompañando de cerca a Marcela en esta transición. Su llegada abre una nueva etapa para el Grupo, con la oportunidad de seguir creciendo, poniendo al cliente en el centro y potenciando aquello que nos define”.

Por su parte, Carlota Durst de Meta, presidenta honoraria y también accionista, afirmó: “Como mujer que tuvo el honor y la responsabilidad de presidir este Grupo durante 25 años, me llena de un profundo orgullo y emoción ver que hoy es una mujer de la talla de Marcela quien asume el liderazgo ejecutivo de nuestra organización. Marcela cuenta con todo mi apoyo, mi confianza y mi experiencia para encarar este gran desafío. Su incorporación marca un hito en nuestra historia y refuerza nuestro compromiso con la excelencia y la diversidad en la conducción de nuestros negocios”.