Anses: cómo quedan en mayo las jubilaciones, con una suba de 3,73%, y cómo les fue frente a la inflación

Los haberes previsionales a cargo de la Anses subirán en mayo un 3,73%. Esa es la variación que tuvo en el tercer mes del año el Índice de Precios al Consumidor (IPC), según informó el Indec. Con el reajuste, el haber mínimo pasará de $285.820,63 a $296.482, aproximadamente, y el máximo, de $1.923.302,29 a $1.995.041 (montos en bruto).

Tras el descuento del aporte para financiar el PAMI, los importes netos quedarán en $287.587 y $1.884.233, en cada caso. En el primer caso, al sumarse el bono de $70.000, el total será de $366.482 en bruto y de $357.587 en términos netos.

Si bien aún no está dispuesto el pago de ese adicional para mayo, se estima que -en línea con lo expresado desde el Gobierno y con lo que viene ocurriendo en los últimos meses- habrá un nuevo decreto del Poder Ejecutivo para establecerlo. Desde marzo de 2024 el bono es de $70.000 para quienes tienen un ingreso no mayor al haber mínimo, ya sea en el sistema contributivo o en el no contributivo. Y a quienes tienen un haber ubicado entre el mínimo y el equivalente a la suma del mínimo más el bono (quienes tengan en mayo un haber bruto de entre $296.482 y $366.482) se les abonará en concepto del refuerzo la cantidad de pesos necesaria para completar los $366.482.

Esta última cifra marcará, en definitiva, el ingreso más bajo a cobrar el mes próximo por quienes están en el sistema previsional contributivo. Por ejemplo, a quien tenga un haber bruto de $305.000, le corresponderá un bono de $61.482.

Desde abril de 2024, a las jubilaciones y pensiones del sistema general de la Anses se les aplican reajustes mensuales, según el índice oficial de inflación. Mientras eso ocurre con el monto de los haberes propiamente dichos, no pasa lo mismo con el bono, que está congelado desde marzo de 2024, pese a que entre abril del año pasado y marzo último el índice de inflación acumuló un alza de 55,9%, según se conoció hoy. Es parte del ingreso, por tanto, perdió casi un 36% de su poder de compra desde que no tiene reajustes.

Desde abril de 2024, las jubilaciones y pensiones del sistema general de la Anses reciben reajustes mensuales por inflación Daniel Basualdo

Además de las jubilaciones y pensiones del sistema contributivo, se actualizan las prestaciones no contributivas. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale el 80% del haber mínimo, será en mayo de $237.185 y se percibirá, en caso de confirmarse el bono de $70.000, un total de $307,185.

Todas las cifras fueron calculadas por LA NACION siguiendo el criterio utilizado desde el inicio del sistema de movilidad mensual según el IPC, que es la utilización del índice de dos meses atrás con dos dígitos. Los montos definitivos, que podrían variar levemente por rendondeos, deberán ser oficializados mediante una resolución de la Anses en los próximos días.

Las subas y la inflación del último año

Entre abril de 2024 y marzo de 2025 -es decir, sin considerar en este caso abril, para tomar los primeros 12 meses de aplicación del actual sistema de movilidad y un período del cual hay datos del IPC- las jubilaciones tuvieron un aumento de 107,6%, frente a una inflación de 55,7%, de lo cual resulta una recuperación del poder de compra de alrededor de un tercio. Eso incluye no solo la actualización mes a mes por inflación según el mecanismo permanente dispuesto en marzo de 2024, sino también un incremento adicional al definido por ese indicador que se otorgó solo en abril del año pasado. Sin ese extra, solo con la aplicación de la regla del IPC el incremento acumulado habría sido de 84,5%.

Si se considera el importe integrado por el ingreso mínimo más el bono de $70.000, la suba acumulada en 12 meses es bastante inferior, de 70,8%, producto de los reajustes de 107,6% del haber propiamente dicho y de 0% en el caso del bono, que en marzo último representó un 20% del monto total.

En los primeros 12 meses de aplicación del actual sistema de movilidad, los haberes se reajustaron en un 107,6%, pero el ingreso compuesto por el haber mínimo más el bono tuvo una suba muy inferior, de 70,8% Shutterstock

Si bien los reajustes de los últimos 12 acumularon un porcentaje superior al de la suba promedio de precios medidos por el Indec en todo el país (que puede, claramente, no representar la realidad de cada hogar), lo cierto es que en los últimos años hubo fuertes pérdidas de poder adquisitivo no recuperadas.

Por otra parte, además del hecho de que los ingresos son en general muy bajos, la recuperación de la capacidad adquisitiva que muestra la estadística se ve relativizada, porque cada hogar tiene diferentes composiciones de gastos, que probablemente se hayan visto modificadas en los últimos meses, por ejemplo, por las alzas de precios de los servicios, que fueron mayores que las de los bienes en lugares como la ciudad de Buenos Aires.

En los años previos a 2024, los jubilados que no cobran bonos y que en muchos casos perciben ingresos muy bajos, son los que más poder de compra perdieron. Solamente en 2023 hubo quienes sufrieron un deterioro de su capacidad adquisitiva de 37% (porque en el inicio del año cobraban un bono, que luego dejaron de percibir), en tanto que otros perdieron ese año alrededor de un tercio y quienes cobran el haber mínimo, incluso considerando el bono -que aquel año sí tuvo reajustes-, tuvieron una caída de su capacidad de compra superior al 14%.

Según la estadística de la Subsecretaría de Seguridad Social, casi tres millones de jubilados y pensionados del sistema contributivo cobran el equivalente al mínimo más el bono. El refuerzo no se cobra, vale aclarar, si se tienen dos prestaciones, aunque sea cada una de ellas equivalente a la mínima (porque se supera el umbral establecido para percibirlo, que es por beneficiario y no por beneficio).

Una cantidad similar de jubilados y pensionados, en tanto, cobra su prestación sin bono, por tener ingresos medios-bajos, medios o altos. Esa situación se mantiene así desde septiembre de 2022, cuando se empezó a abonar el refuerzo debido a la insuficiencia de la fórmula de movilidad entonces vigente para hacerle frente a la inflación.

Otras prestaciones

El reajuste de 3,73% para los ingresos de mayo alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH). En el caso de menores de 18 años pasará de $102.705 a $106.536, aunque el importe cobrado cada mes es el 80% del total (en marzo, $85.229). La percepción del 20% restante es una vez al año y está condicionada a que se certifique el cumplimiento de obligaciones vinculadas con la escolaridad y el cuidado de la salud. En caso de hijo con discapacidad, el monto pasará de $334.426 a $346.900 (se cobrará efectivamente el mes próximo, según lo ya explicado, $277.520).

Las asignaciones por hijo se reajustarán en mayo en un 3,73% Hernán Zenteno - La Nación

Y se incrementan, además, las prestaciones del salario familiar cobradas por un grupo de empleados bajo relación de dependencia formales y monotributistas. En el caso de la asignación por hijo menor de 18 años de este sistema los importes serán, aproximadamente, según el ingreso del hogar, de $53.271; $35.932; $21.730 o $11.210. El ingreso familiar tope para cobrar la asignación general por hijo menor de 18 años será de $4.367.942.

Subas de aportes a la seguridad social

Además de los ingresos mencionados, se reajustarán los montos de las remuneraciones mínima y máxima para el cálculo de los aportes al sistema jubilatorio, a la obra social y al PAMI, que equivalen al 17% del salario bruto. Los valores serán, respectivamente, de $99.855y $3.245.240.

Así, todos los sueldos superiores a esta última cifra tendrán un descuento de $551.691 por los tres conceptos mencionados. Y se actualizarán como todos los meses desde abril de 2024, los aportes previsionales que están a cargo de los autónomos.

Silvia Stang Por