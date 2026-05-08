El calendario completo de pagos de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para mayo detalla las fechas en que se acreditarán las distintas prestaciones sociales. En ese sentido, los jubilados y pensionados que tienen el DNI terminado en 3 cobran el jueves 14 de mayo si perciben los haberes mínimos. Por su parte, la jubilación que supera la mínima se distribuye el martes 26 de mayo.

En mayo, los jubilados y pensionados reciben un aumento del 3,38% Shutterstock - Shutterstock

Este mes, los jubilados percibirán un incremento del 3,38% en sus haberes, en línea con la inflación registrada en marzo, que fue del 3,4%. A la liquidación mensual se suma el bono extraordinario de $70.000, según el caso.

Anses: cuándo cobro la jubilación de mayo si mi DNI termina en 3

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos: 14 de mayo.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo: 26 de mayo.

Pensiones No Contributivas: 12 de mayo.

Es importante destacar que el calendario completo de pagos para todas las terminaciones de DNI se extiende a lo largo del mes, lo que asegura la distribución ordenada de los fondos. Para chequear el día de cobro, los beneficiarios de haberes previsionales pueden revisar el calendario de pagos en el sitio oficial de la Anses.

Los titulares de prestaciones sociales pueden ver el esquema de pagos del mes de mayo en la página oficial de la Anses Shutterstock - Shutterstock

Cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en mayo, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $393.174,10 $70.000 $463.174,10 Jubilación máxima $2.645.689,40 - $2.645.689,40 PUAM $314.539,27 $70.000 $384.539,27 PNC (Invalidez/Vejez) $275.221,87 $70.000 $345.221,87

A quiénes les corresponde el bono previsional

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $463.174,10.

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en mayo 2026

Las fechas de pago de las jubilaciones y pensiones en mayo 2026 Anses

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 21 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.

Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o declaración jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.

Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.