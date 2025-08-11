Anses: cuándo cobro la jubilación de agosto si mi DNI termina en 1

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó que los jubilados y pensionados que tienen el DNI terminado en 1 cobran el lunes 11 de agosto si perciben los haberes mínimos. En tanto, la jubilación que supera la mínima se distribuye el viernes 22 de agosto, según lo establecido por el calendario de pagos del octavo mes de 2025. Por su parte, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) con su documento finalizado en 1 recibieron sus haberes el viernes 8 de agosto.

En agosto se aplica una suba del 1,62%, en concordancia con la inflación registrada en el sexto mes del año, que fue del 1,6%. Cabe aclarar que para las prestaciones que distribuye el organismo previsional se toman los porcentajes de incremento con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Las jubilaciones y pensiones se ajustan en un 1,62% este mes Foto de freepik disponible en freepik

Asimismo, durante este mes continúa el reparto del bono de $70.000 a quienes cobren solo una prestación que sea menor o equivalente al haber mínimo. Por su parte, los jubilados y pensionados que superen el monto de la mínima recibirán un monto proporcional hasta llegar al tope de $379.294,80.

Cuándo cobro la jubilación de agosto si mi DNI termina en 1

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo: 11 de agosto.

Pensiones No Contributivas (PNC): 8 de agosto.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo: 22 de agosto.

Cuánto cobra un jubilado en agosto 2025 con el bono y el ajuste por inflación

Las jubilaciones aumentarán 1,62% en agosto

Jubilación mínima: $314.305,37 + bono de $70.000= $384.305,37.

Jubilación máxima: $2.114.977,59.

Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM): $251.444,30 +bono de $70.000= $321.444,30.

Pensiones no Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $220.013,76 + bono de $70.000= $290.013,76.

Quiénes cobran la jubilación mínima

Los beneficiarios de las siguientes prestaciones cobran el haber mínimo:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pensión no Contributiva por Vejez

Pensión no Contributiva por Invalidez

Pensión no Contributiva Madre de 7 hijas/os

Pensiones Graciables a cargo de ANSES

Otras Pensiones No Contributivas

Cuándo cobran los jubilados y pensionados en agosto de 2025

Los jubilados y pensionados pueden ver el esquema de pagos del mes de agosto en la página oficial de la Anses Anses

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 0: 8 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 14 de agosto

DNI terminados en 6: 18 de agosto

DNI terminados en 7: 19 de agosto

DNI terminados en 8: 20 de agosto

DNI terminados en 9: 21 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 14 de agosto