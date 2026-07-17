Anses: cuándo cobro la jubilación de julio 2026 si mi DNI termina en 3

El calendario completo de pagos de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para julio detalla las fechas en que se acreditarán las distintas prestaciones sociales. En ese sentido, los jubilados y pensionados que tienen el DNI terminado en 3 cobran el martes 14 de julio si perciben los haberes mínimos, el mismo día que se empezaron a distribuir las Pensiones No Contributivas (PNC). Por su parte, la jubilación que supera la mínima se distribuye el viernes 24 de julio.

Las fechas de pago de julio para jubilados de la Anses Shutterstock - Shutterstock

En julio, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,15%, en concordancia con la inflación registrada en mayo, que fue del 2,1%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Anses: cuándo cobro la jubilación de julio si mi DNI termina en 3

Tipo de jubilación Fecha de cobro Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos 14 de julio Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo 24 de julio Pensiones No Contributivas 8 de julio

Es importante destacar que el calendario completo de pagos para todas las terminaciones de DNI se extiende a lo largo del mes, lo que asegura la distribución ordenada de los fondos. Para chequear el día de cobro, los beneficiarios de haberes previsionales pueden revisar el calendario de pagos en el sitio oficial de la Anses.

Cuánto cobran los jubilados en julio de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en julio, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $411.989,33 $70.000 $481.989,33 Jubilación máxima $2.772.298,07 - $2.772.298,07 PUAM $329.591,46 $70.000 $399.591,46 PNC (Invalidez/Vejez) $288.392,53 $70.000 $358.392,53

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor(PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la página de la Anses

Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL

Hacer clic en el botón “Consulta”

Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)