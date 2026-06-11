El calendario completo de pagos de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) para junio detalla las fechas en que se acreditarán las distintas prestaciones sociales. En ese sentido, los jubilados y pensionados que tienen el DNI terminado en 3 cobran el viernes 12 de junio si perciben los haberes mínimos, el mismo día en que se distribuyen las Pensiones No Contributivas (PNC). Por su parte, la jubilación que supera la mínima se distribuye el jueves 25 de junio.

Las fechas de pago de junio para jubilados de la Anses

Este mes, los jubilados percibirán un incremento del 2,58%, en concordancia con la inflación registrada en abril, que fue del 2,6%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado. A la liquidación mensual se suma el bono extraordinario de $70.000, según el caso.

Anses: cuándo cobro la jubilación de junio si mi DNI termina en 4

Tipo de jubilación Fecha de cobro Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos 11 de junio Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo 25 de junio Pensiones No Contributivas 10 de junio

Es importante destacar que el calendario completo de pagos para todas las terminaciones de DNI se extiende a lo largo del mes, lo que asegura la distribución ordenada de los fondos. Para chequear el día de cobro, los beneficiarios de haberes previsionales pueden revisar el calendario de pagos en el sitio oficial de la Anses.

Cuánto cobran los jubilados en junio de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en junio, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional y el monto estimado de aguinaldo, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Aguinaldo junio Total a cobrar de haberes+ bono + aguinaldo Jubilación mínima $403.317,99 $70.000 $201.659,00 $ 674.976,99 Jubilación máxima $2.713.948,18 - $1.356.974,09 $4.070.922,27 PUAM $322.654,39 $70.000 $161.327,20 $553.981,59 PNC (Invalidez/Vejez) $282.322,60 $70.000 $141.161,30 $493.483,90

Cómo es la entrega del bono previsional de junio

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $473.317,99.

El monto de las distintas jubilaciones de junio Shutterstock - Shutterstock

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados y pensionados

Para los jubilados de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), el pago del aguinaldo ocurre en la misma jornada en que cobran su prestación principal. El organismo define el cronograma según el nivel de ingresos y la terminación del documento nacional de identidad, por lo cual los pagos se distribuyen a lo largo de la segunda, tercera o cuarta semana del mes.

Los interesados deben consultar el calendario difundido por la Anses al comenzar el período, para verificar la fecha exacta según su prestación específica.