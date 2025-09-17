Anses: de cuánto es la PUAM en octubre de 2025

Los titulares de la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) reciben en octubre de 2025 un aumento que contempla la actualización correspondiente al índice de inflación, y a lo que se adiciona el bono previsional extraordinario.

En octubre, la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) aplica un incremento del 1,87%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Esta actualización impacta en la PUAM, y en el haber mínimo previsional, las jubilaciones y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.

Debido a que la PUAM es inferior al monto de una jubilación mínima, durante este mes a sus titulares les corresponde, además, el reparto del bono de $70.000 en su totalidad.

De esta manera, quienes reciben la PUAM cobran en octubre $261.013,09, y si se adiciona el bono previsional, la suma se ubica en $331.013,09.

Los titulares de la PUAM cobran la totalidad del bono previsional

A cuánto llega la PUAM y otras jubilaciones y pensiones en octubre de 2025

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.013,09 + bono de $70.000 = $331.013,09

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $228.386,45 + bono de $70.000 = $298.386,45

Jubilación mínima: $326.266,36 + bono de $70.000 = $396.266,36

Jubilación máxima: $2.195.463,70

Por qué el aumento a jubilados es menor a la inflación

El bono previsional busca compensar la inflación registrada y garantizar un ingreso adicional a los jubilados y pensionados con menores haberes. Sin embargo, aunque en octubre se aplique la suba del 1,87%, en concordancia con el aumento de precios registrado en el octavo mes del año, que fue del 1,9%, el bono previsional permanece sin actualizaciones y sigue siendo de $70.000, para quienes perciben la mínima.

Cómo impacta la actualización en la pensiones

Esta particularidad incide en el monto final de las jubilaciones, ya que la suma adicional se mantiene sin cambios desde marzo de 2024 y redunda en que la jubilación mensual, en mano, tenga un reajuste más bajo que el IPC (Índice de Precios al Consumidor).

¿Qué es la Pensión para Mayores sin Aportes?

La Anses brinda la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), un programa dirigido a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes requeridos para tramitar la jubilación ordinaria.

¿Qué es la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)?

Por medio de esta asistencia, el organismo previsional otorga un monto equivalente al 80 por ciento de una jubilación mínima.