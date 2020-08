Prestaciones de la Anses: qué trámites pueden hacerse en estos días y cuáles no

La atención virtual admite la solicitud de jubilaciones y otros pagos, pero aún hay exclusiones Fuente: Archivo

Iniciar el trámite para jubilarse, sí, pero solo si se está en el régimen previsional general; no, por ejemplo, si el interesado es docente y está, por lo tanto, incluido en un sistema especial. Gestionar un retiro por invalidez, no. Solicitar una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), sí. A cinco meses de haberse iniciado el período de aislamiento social obligatorio para la prevención de contagios del Covid-19, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tiene habilitada una serie de trámites que pueden hacerse de manera virtual. El listado se fue ampliando en forma progresiva, según lo dispuesto en varias resoluciones, y no alcanza aún a todas las gestiones. A la vez, van abriendo sus puertas las Unidades de Atención Integral (UDAI), que dan cantidades limitadas de turnos diarios para la atención presencial.

Antes de que se habilitara la solicitud a distancia de nuevas jubilaciones, hubo un fallo judicial que ordenó que se le diera curso a un pedido de alta de una prestación. Fue en el caso de Mirta Esther González, una afiliada que había obtenido originalmente un turno para ir a una UDAI el 20 de marzo y que, hacia principios de junio, había tenido varias reprogramaciones sin lograr que se le diera inicio al trámite para jubilarse.

En estos días, las jubilaciones y pensiones del sistema contributivo pueden ser iniciadas a través del sistema de atención virtual o también puede pedirse un turno para hacer la gestión en forma presencial (incluso en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, un área donde la reapertura de las oficinas llegó en forma más tardía que en el interior del país).

"Los trámites iniciados virtualmente van avanzando de a poco. Si bien ha sido una herramienta útil en tiempos de aislamiento, se demoró su implementación y esto implicó retroactivos computados desde más tarde", cuenta Ana María Weisz, consultora en materia previsional.

Hace unos años se dispuso que, cuando alguien pide su jubilación, la prestación a cobrar empieza a calcularse desde el momento en que se le otorga un turno. Entonces, cuando la persona percibe su primer haber mensual se agrega el retroactivo por el tiempo que pasó desde el principio de la gestión. "El retroactivo se paga a valor nominal histórico; no se aplica la movilidad por el período que pasa, ni una tasa de interés por la mora", explica Federico Percovich, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Eso provoca que cuanto más tiempo pasa hasta obtenerse el alta de una prestación, más se perjudica el ingreso. "Pérdida para el afiliado, ganancia para el Estado", señala Weisz.

¿Cómo es la atención virtual? En la práctica, "es un 'diálogo' entre un operador de la Anses y el usuario, que puede durar horas, días o semanas, porque hay muchas diferencias en los tiempos de respuesta [que es por correo electrónico] entre unos casos y otros; no hay casi nada automático", cuenta Percovich.

Al menos hasta ahora, no hay trámites virtuales para pedir jubilaciones de regímenes especiales (como docentes, científicos o trabajadores de la construcción), ni para retiros por invalidez, que son las prestaciones que obtienen quienes, estando en el sistema formal y según la determinación de una comisión médica, adquieren una incapacidad que les impide seguir trabajando. "Para estos retiros, no solo no hay atención virtual, sino que tampoco hay posibilidad de pedir turno para la gestión presencial [sí la hay en el caso de regímenes especiales, con demoras por las limitaciones dispuestas]. Las comisiones médicas no están atendiendo y esos son los casos más complicados; hoy no se puede pedir turno y aún siguen pendientes los que estaban asignados antes del 20 de marzo", dice la abogada previsional Edith Martínez.

Según los abogados consultados por la nacion, en las últimas semanas fueron resolviéndose algunas solicitudes, ya sea las que se habían iniciado antes o las hechas a distancia.

Entre los trámites virtuales agregados más recientemente está el relacionado con el pedido a la Anses de reajustes de haberes jubilatorios. En la práctica, es una formalidad: se trata del paso administrativo previo y necesario para iniciar un juicio, según explica el abogado Adrián Tróccoli. "Desde el principio de la cuarentena y hasta el jueves pasado [cuando se habilitó la opción virtual para dar ese paso], no hubo posibilidad de iniciar juicios -afirma-. Y eso, en un contexto en el que los aumentos dados por decreto tras suspenderse la fórmula de movilidad exacerbaron para muchos la pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos años".

Según datos que difundió la Anses, en la modalidad virtual se pidieron hasta el martes pasado 51.638 jubilaciones. En cuanto a otras prestaciones, hubo 108.191 solicitudes de Asignación por Embarazo para Protección Social y 36.644 pedidos de cobro de la prestación prenatal del sistema de asignaciones familiares. En total hubo más de 1,6 millones de consultas y trámites.

Otras gestiones que pueden hacerse por vía virtual son: solicitudes de la PUAM (se requiere tener 65 años de edad); reclamos por haberes impagos; pedidos de rehabilitación del cobro de jubilaciones o pensiones; gestiones del sistema de asignaciones familiares; solicitudes de la prestación por desempleo del sistema de seguridad social, y cambios de obra social para jubilados.

El sistema de atención virtual funciona de 00 a 20 y hay un cupo de 60.000 trámites diarios. Es necesario contar con la clave de la seguridad social, que se obtiene en el mismo sitio de la Anses si se responde correctamente unas preguntas referidas a datos laborales o previsionales, o a vínculos con otras personas.

Poderes, con visita al hogar

Para que un abogado obtenga un poder para gestionar en nombre de un afiliado o jubilado, se dispuso un trámite que incluye una visita a domicilio

Esa visita -por parte de un funcionario de la Anses- es cuestionada por los profesionales, que piden que se habilite un trámite100% virtual