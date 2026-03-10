Dólar hoy y dólar blue hoy, precio en vivo: a cuánto cotiza este martes 10 de marzo
Ayer, la divisa oficial cotizó a $1435 para la venta en el Banco Nación; en tanto, el dólar en el mercado paralelo se ubicó en $1425 para la misma operación; qué pasó con el MEP y el CCL
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1385,00Venta$1435,00
Dólar blue
Compra$1405,00Venta$1425,00
Dólar tarjeta
Venta$1865,5
Dólar CCL
Venta$1445,81
Dólar MEP
Venta$1446,87
Dólar mayorista
Venta$1418,00
Euro
Compra$1585,00Venta$1685,00
Cómo recuperar en ARCA los recargos por compras en el exterior
Quienes hayan hecho compras en el exterior pueden solicitar la devolución de los montos retenidos durante 2025 en concepto de percepciones de Ganancias y Bienes Personales. Se trata de un trámite de ARCA que se puede hacer de forma online. A continuación, estos son los pasos para quienes no tributan Ganancias ni Bienes Personales:
- Ingresar al sitio oficial de ARCA con CUIT y clave fiscal.
- Buscar y seleccionar el servicio “Devolución de percepciones” (o “Mis Retenciones” para consultar primero).
- Elegir el año 2025, mes por mes (ej: 202501 para enero) y marcar las percepciones listadas. Enviar la solicitud y guardar el comprobante.
- Se puede hacer el seguimiento del estado del trámite en “Mis retenciones” en “Buscar”; la devolución va a la cuenta bancaria del contribuyente.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial ayer?
La divisa minorista cerró ayer, lunes 9 de marzo, a $1385 para la compra y a $1435 para la venta.
- 1
Pronóstico del tiempo: cuándo vuelve el calor extremo a AMBA, según el último parte del SMN
- 2
Guerra en Medio Oriente: un analista internacional explicó por qué se trata de un conflicto “con muchas capas” y el rol de Rusia
- 3
“Vende humo”: Marcelo Birmajer critica a Yuval Noah Harari y a otros intelectuales israelíes por el “silencio” ante la guerra
- 4
Once gobernadores y un encuentro a puertas cerradas con inversores extranjeros: la “competencia” por el mejor vino y el alineamiento con Caputo