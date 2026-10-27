Antes de la suba del riesgo país: las empresas emitieron US$2722 millones en septiembre, el segundo mayor registro

Septiembre dejó un nuevo hito en el mercado de capitales. A pesar de que el riesgo país ya había empezado a dejar atrás los mínimos de la gestión de Javier Milei, las empresas argentinas salieron al mercado y colocaron US$2722 millones en obligaciones negociables, el segundo monto más alto desde que comenzó la serie histórica en 2015.

El dato surgió del último informe de mercado de capitales de PwC y mostró el volumen que había alcanzado el financiamiento corporativo en dólares antes de que la volatilidad financiera de octubre cambiara las condiciones de mercado. Este monto quedó solo por detrás de las emisiones de noviembre de 2025, cuando las compañías captaron US$2954 millones después de que pasaran las turbulencias posteriores a las elecciones legislativas.

El resultado del mes pasado estuvo impulsado por el sector energético, que concentró buena parte de las emisiones internacionales. YPF colocó US$1200 millones a nueve años, con una tasa nominal anual de 7,85%, mientras que Tecpetrol emitió US$450 millones y Vista, US$400 millones. En conjunto, las tres compañías captaron US$2050 millones. Según PwC, las tasas de estas colocaciones promediaron cerca del 7,7% anual, entre los niveles más bajos registrados durante la actual administración.

La actividad también se reflejó en la cantidad de operaciones. Durante septiembre se colocaron 42 obligaciones negociables, el tercer registro más alto de la serie histórica, por detrás de octubre de 2024 (49) y agosto de 2024 (47). De ese total, 15 fueron ON garantizadas para pequeñas y medianas empresas (pymes) bajo el régimen de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el mayor número de emisiones de ese tipo en los últimos dos años.

Las compañías energéticas lideraron las emisiones de septiembre YPF

“Desde abril de este año, el régimen avalado viene siendo uno de los más atractivos desde el punto de vista del emisor, por los márgenes sobre Tamar en niveles históricamente bajos, alcanzando en agosto un promedio del -1,2% de tasa nominal anual. Hecho que fue aprovechado por los emisores pyme y que se refleja en gran medida en el incremento de volumen del último mes, a pesar de que la tasa promedio de colocación registró una leve suba y se ubicó en torno al 24,3% de tasa nominal”, señaló el informe.

Los fideicomisos financieros completaron el panorama de actividad en el mercado. En septiembre se emitieron por $297.386 millones, el mayor monto mensual en lo que iba del año. La tasa promedio fue del 28,5% anual, 1,02 puntos porcentuales menos que en agosto.

El escenario que describe el informe corresponde, sin embargo, a septiembre. En octubre, el aumento del riesgo país por encima de los 700 puntos básicos y la volatilidad financiera empezaron a repercutir sobre los planes de financiamiento. Las emisiones corporativas y provinciales rondaron los US$100 millones durante la primera mitad del mes, frente a los US$3300 millones registrados en septiembre. En agosto habían alcanzado unos US$1100 millones y en julio, US$2000 millones.

Riesgo país por las nubes: ¿por qué la Argentina vuelve a generar dudas?

La desaceleración no implica que las empresas hayan perdido por completo el acceso al mercado, pero sí que las condiciones de financiamiento se volvieron más exigentes. De hecho, en la segunda quincena de octubre las emisiones volvieron a moverse un poco más. Por esa razón, PwC proyectó que se mantendrán las condiciones favorables para las emisiones corporativas, lo que podría sostener la actividad del sector en los próximos meses.

“Como acontecimiento a destacar, recientemente se promulgó la Ley de Inocencia Fiscal II, una norma que constituye la segunda etapa de la reforma tributaria que comenzó en enero de este año y que busca incentivar la circulación de los ahorros ‘en el colchón’ dentro del sistema formal. Se prevé que parte de esos ahorros podrían canalizarse hacia el mercado de capitales, impulsando un aumento de la liquidez del sistema”, cerró la consultora.