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Antes de la visita del Papa, empresarios cristianos pidieron construir una “Argentina fraterna”

La ACDE llamó a que el evento se transforme en en “compromisos cotidianos”; reclamó acompañar a quienes están en la pobreza y advirtió sobre las consecuencias de “la descalificación y el agravio”

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Víctor Valle, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE)
Víctor Valle, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE)Gentileza

En la antesala de la visita del papa León XIV a la Argentina, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) expresó su esperanza en que ese encuentro pueda “renovar los vínculos entre los argentinos y nuestro compromiso con el bien común”.

La entidad empresaria pidió recibir al sumo pontífice “con el corazón abierto”, y con la voluntad de transformar el evento en compromisos cotidianos: “Respetarnos y trabajar juntos por una Argentina en la que cada persona encuentre escucha, oportunidades y un lugar en nuestra comunidad”.

A través de un comunicado, la ACDE reclamó: “Toda persona merece ser reconocida y respetada en su dignidad”, al sostener que las diferencias de ideas, creencias y experiencias forman parte de nuestra vida en sociedad y es saludable que se expresen con libertad. Por eso, afirmaron que escuchar al que piensa distinto, debatir con respeto y buscar acuerdos “son responsabilidades que nos comprometen a todos”.

“La descalificación, el agravio y la indiferencia frente al que sufre debilitan la confianza necesaria para construir un futuro compartido”, advirtió la asociación empresaria.

En ese marco, pidieron construir una “Argentina fraterna”, cuya fraternidad “se expresa en el respeto con que nos tratamos y en nuestra disposición a acompañar a quienes atraviesan la pobreza, la falta de trabajo, la soledad o la incertidumbre”.

“También nos impulsa a construir una sociedad que no se resigne a la pobreza, sino que aspire al desarrollo y al crecimiento, que promueva el progreso y la estabilidad que hace posible la prosperidad para todos”, agregaron.

La 35° Jornada Anual de la ACDE Joven, donde llamaron a construir "una sociedad justa, con paz y fraternidad entre nosotros"
La 35° Jornada Anual de la ACDE Joven, donde llamaron a construir "una sociedad justa, con paz y fraternidad entre nosotros"Gentileza

Por eso, “como hombres y mujeres de empresa”, reconocieron la “responsabilidad que implica tomar decisiones que influyen en la vida de quienes trabajan”. Es así que indicaron que generar empleo digno y promover oportunidades son “maneras concretas de contribuir a una sociedad más justa y fraterna”.

“Inspirados en el Evangelio y en el testimonio de Enrique Shaw, reafirmamos nuestra vocación de poner a la persona en el centro y de contribuir al bien común”, concluyó el texto de la ACDE.

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