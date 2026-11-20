En la mañana de este jueves 19 de noviembre, Anthropic inició su primer día como empresa cotizante en Wall Street. La desarrolladora de Claude capturó US$81.300 millones y se convirtió en el mayor debut bursátil de la historia, por lo que superó los US$75.000 que logró SpaceX en su IPO en junio.

El ‌primer gran desarrollador ⁠de modelos de inteligencia artificial (IA) en salir a Bolsa fijó el miércoles el precio de sus acciones en US$83 cada una, por encima del rango inicial de entre US$70 y US$78, en una señal de la fuerte demanda por sus títulos. Además, aumentó alrededor ​de un 19% el ⁠número de acciones que ofrecía, hasta ⁠980 millones.

Anthropic salió a la Bolsa de Nueva York

Las acciones de Anthropic cerraron con una suba de 17% hasta los US$97,17, aunque en la jornada llegaron a trepar hasta los US$111,50, un 34% por encima del precio de salida, que ya de por sí era más elevado de lo esperado. Así, la firma llegó brevemente a una valuación en el mercado de US$2 billones.

El debut en el mercado se complementó con otros US$26.000 millones en colocaciones privadas junto a gigantes como Nvidia y AMD, que amplió el importe total de la operación a US$107.300 millones.

En la apertura de la rueda bursátil, Dario Amodei, CEO de Anthropic, tocó la campana de apertura en el Nasdaq. En ese contexto, retomó su advertencia sobre el desarrollo de la IA y su compromiso: “Una obsesión por la seguridad y el beneficio público ha estado integrada en el ADN de Anthropic desde el principio”.

La fuerte demanda de acciones de Anthropic se produce en un contexto de grandes fluctuaciones bursátiles en el sector de la inteligencia artificial y de dudas de los inversores sobre la rentabilidad de las inversiones en esta tecnología por los altos costos que conlleva su desarrollo.

¿Cómo invertir en Anthropic desde la Argentina?

BYMA y Banco Comafi trabajan para sacar el Cedear de Anthropic Shutterstock

Los interesados en participar del mayor IPO de la historia lo pudieron hacer desde la Argentina por medio de su Cedear (Certificados de Depósito Argentino), que se lanzó hoy en el mercado local. Se trata de un instrumento financiero que permite comprar acciones de la empresa sin necesidad de una cuenta en el exterior e incluso se pueden conseguir en pesos.

Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y Banco Comafi —el emisor— lo informaron esta tarde después de haber recibido la aprobación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para su lanzamiento ayer. De esa forma, replicaron lo que ocurrió con el lanzamiento del Cedear de SpaceX, la compañía aeroespacial que encabeza Elon Musk, que debutó en la Bolsa estadounidense el 12 de junio de este mes y recaudó US$75.000 millones en su primera jornada de cotización, récord que hoy Anthropic superó. En ese entonces, fue la primera vez que se lanzó este tipo de activos en una oferta pública inicial.

Desde BYMA destacaron que la incorporación del desarrollador de Claude se produce en un contexto de expansión de los Cedears, que ya superan las 400 alternativas con exposición a compañías, sectores, mercados e índices de distintas regiones del mundo.

A su vez, la entidad destacó la gran demanda por este instrumento en el mercado local, dado que en lo que va del año 2026 más de 1.100.000 cuentas operaron este tipo de activos y más de un millón de comitentes mantienen posiciones en ellos. Uno de los sectores de mayor interés es la tecnología, lo que explica la intención de lanzar el Cedear de Anthropic en el mismo día de su IPO.

“Desde BYMA trabajamos para acercar a los inversores argentinos nuevas oportunidades de inversión y fortalecer la conexión del mercado local con los principales mercados internacionales. Que los inversores puedan acceder a un Cedear desde el mismo día en que una compañía como Anthropic comienza a cotizar en Estados Unidos, al igual que ocurrió con SpaceX, demuestra la capacidad del mercado argentino para acompañar en tiempo real acontecimientos relevantes del escenario global. Nuestro compromiso es seguir ampliando las alternativas disponibles y fortaleciendo un mercado de capitales argentino cada vez más integrado al mundo”, señaló Gonzalo Pascual Merlo, CEO de BYMA.

“Estamos muy orgullosos de haber trabajado junto con la CNV y BYMA para alcanzar su aprobación y listado. Es un nuevo hito, resultado de un gran trabajo de colaboración entre las tres instituciones, que permite que el inversor argentino tenga acceso desde el primer día a una de las compañías referentes globales en inteligencia artificial. Seguimos trabajando para acercar el mercado global al inversor local”, señaló Carlos Piñeyro, gerente de custodia global de Comafi.

La primera vez que un Cedear se lanzó el mismo día de un IPO fue con SpaceX TIMOTHY A. CLARY - AFP

El Cedear se comercializa con el ticker ANT y el ratio de conversión es de 15:1. “Significa que 15 Cedears equivalen a una acción de la compañía en el mercado estadounidense. Esto permite acceder a una fracción de la acción original, facilitando la inversión desde montos más accesibles y sin necesidad de contar con una cuenta de inversión en el exterior”, explicaron desde IOL Inversiones.

Ya desde la mañana se anticipaba la posibilidad de acceder al IPO de Anthropic. Ariel Sbdar, cofundador y CEO de Cocos, informó que empezaría a operar desde hoy a través de su cuenta de X: “¡Ya está listo el Cedear de $ANT en Cocos! En un rato ya se va a poder operar. Impresionante lo que avanza el mercado argentino”. Otras de las ALyCs que adelantaron el lanzamiento del activo en el mercado local fueron Adcap Grupo Financiero y IOL Inversiones.

🚨 YA ESTÁ LISTO EL CEDEAR DE $ANT EN COCOS! EN UN RATO YA SE VA A PODER OPERAR!! IMPRESIONANTE LO QUE AVANZA EL MERCADO ARGENTINO! pic.twitter.com/jdAl7LzFlp — Ariel Sbdar (@arielsbdar) November 19, 2026

Con información de Reuters.